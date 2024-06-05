Bakan Şimşek: Kripto ve hissede kazanca dayalı vergilendirme öngörmüyoruz, sınırlı işlem vergisi gündemde

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Bloomberg'e açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek açıklamasında "Kripto varlıklar ve hisse senedinde kazanca dayalı vergilendirme öngörmüyoruz. Çok sınırlı bir işlem vergisi gündemimizde" ifadelerini kullandı.

Şimşek yaptığı açıklamada, hükümetin varlıklara 'çok sınırlı' bir işlem vergisi getirmeyi düşündüğünü belirtti ancak bunun potansiyel boyutunu belirtmedi.

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