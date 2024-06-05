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        Haberler Dünya İsrail Savunma Bakanı Gallant: Hamas'la yapılacak her türlü müzakere ancak ateş altında yürütülecektir | Dış Haberler

        İsrail Savunma Bakanı Gallant: Hamas'la yapılacak her türlü müzakere ancak ateş altında yürütülecektir

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin bini geçti. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, uluslararası tepkilere rağmen saldırıların devam edeceği mesajını verdi. Gallant, saldırılara devam ederek "düşmanı yıpratacakları bir süreçten geçtiklerini" söyledi. Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ise savaşın tamamen durmasını, İsrail'in Gazze'den bütünüyle çekilmesini ve esir takasını sağlayacak bir ateşkes anlaşması istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 19:12 Güncelleme: 05.06.2024 - 19:44
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        İsrail durmuyor: Saldırılara devam sinyali
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        İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas ile esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerinin "sadece ateş altında yürütüleceğini" söyledi.

        The Times of Israel'in haberine göre, Gallant, bir savaş uçağıyla Gazze Şeridi ve İsrail'in kuzey sınırı üzerinde yaptığı uçuşun ardından açıklamalarda bulundu.

        Müzakere görüşmelerine rağmen "Hamas'a yönelik saldırıların" süreceği mesajı veren Gallant, "(Saldırılara) Devam edip düşmanı yıpratacağımız bir süreçten geçiyoruz. Hamas terör örgütüyle yapılacak her türlü müzakere ancak ateş altında yürütülecektir." ifadelerini kullandı.

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        Mısır'da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariye" televizyonunun ismini açıklamadığı Mısırlı kaynaklar, Katar'ın başkenti Doha'nın, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakerelerinin yeniden başlatılmasına yönelik mekanizmaları görüşmek üzere Mısır, Katar ve ABD'nin katılımıyla düzenlenecek toplantıya ev sahipliği yapacağını belirtmişti.

        HANİYE'DEN ATEŞKES AÇIKLAMASI

        Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye savaşın tamamen durmasını, İsrail’in Gazze’den bütünüyle çekilmesini ve esir takasını sağlayacak her türlü ateşkes anlaşmasını “ciddi ve olumlu” bir şekilde değerlendireceklerini söyledi.

        *Haberin görselleri AP ve AA tarafından servis edilmiştir.

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