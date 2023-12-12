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        Diyarbakır'da terör örgütü propagandası iddiasıyla 10 şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'ın Silvan ve Hazro ilçelerinde düzenlenen operasyonda terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 15:32 Güncelleme: 12.12.2023 - 15:32
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        Diyarbakır'da terör örgütü propagandası iddiasıyla 10 şüpheli yakalandı
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        Diyarbakır'ın Silvan ve Hazro ilçelerinde düzenlenen operasyonda terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin engellenmesi ve terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunduğu, yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ile MİT Başkanlığı koordinesinde çalışma yapıldığı bildirildi.

        Çalışmalar sonucu Silvan ve Hazro'da 13 noktada eş zamanlı düzenlenen operasyonda, PKK/YPS yapılanmasında aktif rolü bulunan ve sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 10 şüphelinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, esrar, kenevir bitkisi, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin yanı sıra, ruhsatsız av tüfekleri ile sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapmak maksadıyla kullanılan dijital materyaller ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheliler adli işlemleri tamamlanmak üzere cumhuriyet savcılığına sevk edilmiştir."

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