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        Diyarbakır'da "Kentini Tanı Kendini Tanıt" projesi kapsamında Silvan gezisi düzenlendi

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, esnafa yönelik başlattığı "Kentini Tanı Kendini Tanıt" projesi kapsamında Silvan gezisi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 12:56 Güncelleme: 27.12.2023 - 13:34
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        Diyarbakır'da "Kentini Tanı Kendini Tanıt" projesi kapsamında Silvan gezisi düzenlendi
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, esnafa yönelik başlattığı "Kentini Tanı Kendini Tanıt" projesi kapsamında Silvan gezisi düzenledi.

        Esnaf ve Sanatkar İşleri Daire Başkanlığı, esnafın kente gelen turistlere daha iyi hizmet vermesini sağlamak amacıyla başlattığı proje kapsamında eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

        Proje kapsamında kadın esnaf ve meslek edindirme kurslarında eğitim alan kursiyerler, Silvan'ın tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

        Gezi programında katılımcılara rehberler tarafından tarihi ve turistik mekanlarla ilgili bilgiler verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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