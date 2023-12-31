Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın babasının cenazesi defnedildi
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş'ın cenazesi toprağa verildi.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş'ın cenazesi toprağa verildi.
Merkez Kayapınar ilçesindeki evinde vefat eden Tahir Demirtaş'ın cenazesi merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'na getirildi.
Buradaki işlemlerin ardından Demirtaş için cenaze namazı kılındı.
Demirtaş'ın cenazesi daha sonra merkez Yenişehir ilçesindeki Mardin Kapı Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze merasimine, Demirtaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bazı milletvekilleri ile partililer katıldı.
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