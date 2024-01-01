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        AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ataman, yetim çocuklar ve aileleriyle buluştu

        AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, yetim çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 13:39 Güncelleme: 01.01.2024 - 14:03
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        AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ataman, yetim çocuklar ve aileleriyle buluştu
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        AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, yetim çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

        Ataman'ın basın danışmanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, tarihi Ongözlü Köprü'deki sosyal tesiste düzenlenen programda Ataman yetim çocuklar ve aileleriyle buluştu.

        Onlarla sohbet eden ve yakından ilgilenen Ataman, Diyarbakır'da birçok sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdiklerini belirtti.

        Ataman, "Önemli olan gönüller yapmak ve gönüllere girmek, yavrularımızı ve insanımızı mutlu etmek. Biz kocaman bir aileyiz ve sizleri çok seviyoruz. Sizlere bir telefon kadar yakınız. Çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

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