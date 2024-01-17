Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde önceki gün iki grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, İskender Paşa Mahallesi'nde yaşanan silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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