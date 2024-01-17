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        Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde önceki gün iki grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 17:28 Güncelleme: 17.01.2024 - 17:28
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        Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
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        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde önceki gün iki grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, İskender Paşa Mahallesi'nde yaşanan silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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