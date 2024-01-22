Diyarbakır'da kadınlara teraryum eğitimi verildi

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, Üçkuyu Mahallesi'nde bulunan Nev Bahçe'de 32 kadının katılımıyla uygulamalı teraryum eğitimi verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Belediyesi'nin düzenlediği ilk programda 32 kadın kursiyer eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Yenişehir ilçesinde bulunan Nev Bahçe'de uygulamalı teraryum eğitimini başarılı ile tamamlayan kursiyer kadınlar sertifikalarını aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Özgür Polat, eğitim sonunda katılımcılara sertifika verildiğini belirterek, "Yıllarca sulanmadan yaşayabilen uzun ömürlü teraryum bitkileri evlerinin bir köşesinde yerini alırken, bizler de eğitimlerimize devam edeceğiz." dedi.

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