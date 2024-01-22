Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da kadınlara teraryum eğitimi verildi

        Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, Üçkuyu Mahallesi'nde bulunan Nev Bahçe'de 32 kadının katılımıyla uygulamalı teraryum eğitimi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 14:30 Güncelleme: 22.01.2024 - 16:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da kadınlara teraryum eğitimi verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, Üçkuyu Mahallesi'nde bulunan Nev Bahçe'de 32 kadının katılımıyla uygulamalı teraryum eğitimi verdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Belediyesi'nin düzenlediği ilk programda 32 kadın kursiyer eğitimlerini başarıyla tamamladı.

        Yenişehir ilçesinde bulunan Nev Bahçe'de uygulamalı teraryum eğitimini başarılı ile tamamlayan kursiyer kadınlar sertifikalarını aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Özgür Polat, eğitim sonunda katılımcılara sertifika verildiğini belirterek, "Yıllarca sulanmadan yaşayabilen uzun ömürlü teraryum bitkileri evlerinin bir köşesinde yerini alırken, bizler de eğitimlerimize devam edeceğiz." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        DSÖ'den X hastalığı uyarısı!
        DSÖ'den X hastalığı uyarısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astronot Gezeravcı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astronot Gezeravcı ile görüştü
        Kız çocuğu olmuştu! 1 gün sonra kocası katletti! Vahşet perdesi aralandı!
        Kız çocuğu olmuştu! 1 gün sonra kocası katletti! Vahşet perdesi aralandı!
        Kamuda mülakat ne zaman kalkıyor?
        Kamuda mülakat ne zaman kalkıyor?
        İşte son 16 turu eşleşmeleri!
        İşte son 16 turu eşleşmeleri!
        Kripto para yasası için geri sayım
        Kripto para yasası için geri sayım
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        Aşk yok
        Aşk yok
        Ghezzal'dan opsiyon reddi!
        Ghezzal'dan opsiyon reddi!
        Peş peşe dram! Yine Antalya sahili! 6 günde 8 ceset!
        Peş peşe dram! Yine Antalya sahili! 6 günde 8 ceset!
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Sofradaki beyaz tehlike!
        Sofradaki beyaz tehlike!
        Sürücü belgesi yokmuş! O an kamerada! 2 kişi böyle öldü!
        Sürücü belgesi yokmuş! O an kamerada! 2 kişi böyle öldü!
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        Van depremiyle ilgili Prof. Dr. Görür'den çarpıcı ayrıntı!
        Van depremiyle ilgili Prof. Dr. Görür'den çarpıcı ayrıntı!
        Hindistan'da tartışmalı tapınak açıldı
        Hindistan'da tartışmalı tapınak açıldı
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        İkinci kez anne oluyor
        İkinci kez anne oluyor

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
        Diyarbakır'da köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
        Diyarbakır Mezopotamya Yeşil Kuşakta çalışmalar sürüyor
        Diyarbakır Mezopotamya Yeşil Kuşakta çalışmalar sürüyor
        Diyarbakır'da restorasyon ve kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor
        Diyarbakır'da restorasyon ve kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kadın futbol takımı sezona galibiyetle baş...
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kadın futbol takımı sezona galibiyetle baş...
        5 yaşındaki çocuk, köpek saldırısında yaralandı
        5 yaşındaki çocuk, köpek saldırısında yaralandı
        (ÖZEL) Azize Ay, teknik direktörlük kariyerindeki ilk maçında 9-0 galip
        (ÖZEL) Azize Ay, teknik direktörlük kariyerindeki ilk maçında 9-0 galip