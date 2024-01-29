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        Gençlik ve Spor Bakanlığının Diyarbakır'daki tematik kış kampı başladı

        Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce bu yıl 8'incisi hayata geçirilen Tematik Kış Kampları kapsamında, Diyarbakır'da "İnsan ve Toplum Kampı" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 13:41 Güncelleme: 29.01.2024 - 13:57
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        Gençlik ve Spor Bakanlığının Diyarbakır'daki tematik kış kampı başladı
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        Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce bu yıl 8'incisi hayata geçirilen Tematik Kış Kampları kapsamında, Diyarbakır'da "İnsan ve Toplum Kampı" başladı.

        Kredi ve Yurtlar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özgül, Selahattin Eyyübi KYK Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen programın açılışında, gençlerle bir arada olmanın kendisi için heyecan verici olduğunu söyledi.

        Kredi ve Yurtlar Kurumunun 834 yurdunun 954 bin 907 kapasiteli olduğunu kaydeden Özgül, tamamlanan yurtlarla kapasitenin 1 milyonun üzerinde olacağını belirtti.

        Gerçekleştirilen kampların öğrenciler için hayırlı olması temennisinde bulunan Özgül, şöyle konuştu:

        "Şu an 10 şehirde kamp yapıyoruz. 10 alanda yaklaşık 2 bin gencimizle birlikte yapıyoruz. Cumhurbaşkanı'mız ve Bakan'ımız bu konuları çok önemsiyor. Diyarbakır'ın imkanlarını göreceksiniz. Görmeyenler Diyarbakır'ın nasıl bir şehir olduğunun farkına varacak."

        Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Aydın Çetin de gençleri kentte ağırlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

        Çetin, "Üniversite hayatına devam eden öğrencilerimizi, alanında başarılı ve uzman isimlerle bir araya getirerek onların tecrübelerinden istifade etmeleri sağlanacak. Ayrıca kampa ev sahipliği yapan şehrin tarihi, kültürel ve manevi alanlarını görecekler." dedi.

        Çeşitli illerden 180 öğrencinin katıldığı kamp 2 Şubat'a kadar sürecek.

        Açılışa, Sur Kaymakamı Asım Solak, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ve öğrenciler katıldı.

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