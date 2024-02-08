Diyarbakır anneleri evlatlarının yolunu gözlüyor

Evladını beklediğini dile getiren Ödümlü, oğluna kavuşana kadar eylemi sürdüreceğini ifade etti.

Baba Nurettin Ödümlü ise oğlu Yusuf'a kavuşma ümidiyle bu mücadeleyi sürdürdüğünü belirtti.

"Fadime'min peşindeyim. Kızımı almadan da gitmeyeceğim. Kızıma kavuşana kadar oturma eylemini sürdüreceğim. Evladımın peşini bırakmayacağım. Evladımı almadan geri dönmeyeceğim" diyen Levent, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaptı.

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