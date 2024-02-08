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        Diyarbakır'da restore edilen burçta kadınlara savunma eğitimi

        DİYARBAKIR'da tarihi surların restore edilmesinin ardından kültür merkezine dönüştürülen 82 numaralı burcunda, kadınlara yönelik çeşitli kursların yanı sıra yakın savunma eğitimleri de veriliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 12:18 Güncelleme: 08.02.2024 - 12:20
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        Diyarbakır'da restore edilen burçta kadınlara savunma eğitimi
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        DİYARBAKIR'da tarihi surların restore edilmesinin ardından kültür merkezine dönüştürülen 82 numaralı burcunda, kadınlara yönelik çeşitli kursların yanı sıra yakın savunma eğitimleri de veriliyor.

        UNESCO Dünya Kültürü Mirası Listesi'nde yer alan 5 bin 799 metre uzunluğunda, bugüne kadar bilinen 101 burcundan 98'i ayakta kalan tarihi Diyarbakır surlarında 2020 yılında Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca Valilik desteği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın finansıyla restorasyon başlatıldı. 2022'de restorasyonu tamamlanan 82 numaralı burç, kadınların yararlanacağı kültür merkezine dönüştürdü. 'Dağkapı Sur Kadın Kültür Merkezi' olarak hizmete sunulan merkezde, kadınlara okuma-yazma, Kur'an-ı Kerim tefsiri, el sanatları, aşçılık ve psikolojik destek kurslarının yanı sıra yakın savunma dersleri de veriliyor. 'RAHATLIKLA DIŞARIYA ÇIKABİLİYORLAR' Yakın savunma eğitmeni Evin Turan, kadınların aldıkları eğitim sayesinde kendilerini savunabildiklerini belirterek, "Dışarıda kadınlarımızın başına her türlü olay geliyor. Bunları televizyonlarda çok görüyoruz. Taciz ediliyorlar, hırsızlığa maruz kalıyorlar. Bundan dolayı kadınlarımızın bu eğitimi almaları, çok önemli. Birçok kadın bu eğitimi aldıktan sonra kaybettikleri öz güveni tekrar kazandı. Kadınlarımız dışarıda kendilerini savunabiliyor. Rahatlıkla dışarı çıkabiliyorlar" diye konuştu. 'BURADA KADINLARIN HAYATLARINA DOKUNABİLİYORUZ' Burcun birim sorumlusu Ayşe Acay da kültür merkezinde binin üzerinde kadına hizmet verdiklerini anlatarak, "82'nci burç, daha önce kullanılamaz haldeydi. Restorasyonun ardından burada çeşitli hizmetlerimiz bulunmaktadır. Dikiş-nakış, okuma-yazma, Kur'an-ı Kerim tefsiri, el sanatları, aşçılık ve yakın savunma derslerimiz var. Burada kadınlara yönelik manevi destek çalışmalarımız da var. Psikolojik danışma hizmetlerimiz var. Burada kadınların hayatlarına dokunabiliyoruz" dedi. Kursiyerlerden Emine Değer, "Burada Kur'an-ı Kerim okumayı, yazmayı, her şeyi öğreniyoruz. Burada çok eğleniyoruz. Buraya çocuğumu da getiriyorum. Çocuğum da burada çok şey öğreniyor" diye konuştu.

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