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        Dicle Elektrik Şırnak'ta yeraltı kablolarından çekilen kaçak elektrik hattı tespit etti

        Dicle Elektrik, Şırnak'ın Cizre ilçesinde yeraltı kablolarından çekilen kaçak elektrik hattı ile ilgili 18 abone hakkında yasal işlem başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 17:50 Güncelleme: 07.02.2024 - 17:50
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        Dicle Elektrik Şırnak'ta yeraltı kablolarından çekilen kaçak elektrik hattı tespit etti
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        Dicle Elektrik, Şırnak'ın Cizre ilçesinde yeraltı kablolarından çekilen kaçak elektrik hattı ile ilgili 18 abone hakkında yasal işlem başlattı.

        Şirketten yapılan açıklamada, Cizre'nin Şah Mahallesi'nde, yeraltı kablolarından çekilen kaçak elektrik hattında kullanılan kabloların aşırı yüklenme nedeniyle patlayarak, yandığı bildirildi.

        Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden ekiplerin şebekede zarara neden olan kaçak bağlantıyı tespit ederek, iptal ettiği ifade edilen açıklamada, söz konusu bölgede yapılan kazıda, yeraltı elektrik kablosunun kesici aletlerle açıldığı ve yakındaki konutlara kaçak elektrik hattı çekildiğinin belirlendiği belirtildi.

        Açıklamada, yapılan incelemede yangının, ısınma amacıyla kaçak elektrik kullanımının yol açtığı aşırı yüklenme sonucu kabloların bağlantı noktalarının aşırı ısınması nedeniyle çıktığının tespit edildiği ifade edildi.

        Ekiplerin, şebekeye verilen zarar nedeniyle mahallenin bir bölümünde meydana gelen enerji kesintisini hızla gidererek, vatandaşların enerji ihtiyacını yeniden karşıladığı aktarılan açıklamada, kontrollerde yeraltı kablosuna yapılan bağlantılar sayesinde kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 5'i konut olmak üzere 18 abone hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, söz konusu olaya ilişkin incelemelerinin devam ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Elektrik şebekesinin yaklaşık iki yıl önce yeraltına taşınmasının ardından kaçak elektrik bağlantılarının tespit edilmesi tarafımızda soru işareti oluşturdu. İlgili kaçak bağlantının yeraltı şebeke çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından, yollarda parke kaplama işlemleri yapılmadan veya sonradan yapılan kazılarla gerçekleştirilmiş olabileceği üzerinde duruyoruz."

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