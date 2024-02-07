Diyarbakır'da 2 otomobilin çarpışması sonucu anne ve çocuğu yaralandı
Diyarbakır'da 2 otomobilin çarpışması sonucu anne ve çocuğu yaralandı.
Diyarbakır'da 2 otomobilin çarpışması sonucu anne ve çocuğu yaralandı.
Merkez Yenişehir ilçesinde Hacı Celal Ç'nin kullandığı 27 ARM 93 plakalı otomobil, Mesut S. yönetimindeki 34 CCH 466 plakalı otomobille Yolaltı Mahallesi'nde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobildeki anne ve çocuğu yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı anne ve çocuğu ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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