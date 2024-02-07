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        Diyarbakır'da 2 otomobilin çarpışması sonucu anne ve çocuğu yaralandı

        Diyarbakır'da 2 otomobilin çarpışması sonucu anne ve çocuğu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 23:06 Güncelleme: 07.02.2024 - 23:11
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        Diyarbakır'da 2 otomobilin çarpışması sonucu anne ve çocuğu yaralandı
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        Diyarbakır'da 2 otomobilin çarpışması sonucu anne ve çocuğu yaralandı.

        Merkez Yenişehir ilçesinde Hacı Celal Ç'nin kullandığı 27 ARM 93 plakalı otomobil, Mesut S. yönetimindeki 34 CCH 466 plakalı otomobille Yolaltı Mahallesi'nde çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobildeki anne ve çocuğu yaralandı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı anne ve çocuğu ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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