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        Kayapınar Belediyesi Erkek Basketbol Takımı, yarı finallerde yarışmaya hak kazandı

        Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi U-1 Erkek Basketbol Takımı, bölge şampiyonasında Türkiye yarı finallerinde mücadele etme hakkı kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 15:52 Güncelleme: 08.02.2024 - 16:12
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        Kayapınar Belediyesi Erkek Basketbol Takımı, yarı finallerde yarışmaya hak kazandı
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        Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi U-1 Erkek Basketbol Takımı, bölge şampiyonasında Türkiye yarı finallerinde mücadele etme hakkı kazandı.

        Kayapınar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bingöl'de gerçekleşen bölge şampiyonasında Diyarbakır'ı temsil eden Kayapınar Belediyesi U-14 Erkek Basketbol Takımı, 8 takım arasında şampiyon oldu.

        Finalde Hakkari Gençlikspor'u 48-39 mağlup eden takım, son 32 takım arasına girerek, 1-3 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek Türkiye yarı finallerinde mücadele etme hakkı kazandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, spora ve gençliğe çok ciddi destek verdiğini belirterek, takım başarısından dolayı tebrik etti.

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