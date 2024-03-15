Diyarbakır'da "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü" dolayısıyla mevlit okutuldu

Programa, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Sur Kaymakamı Asım Solak ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Celal Büyük, yaptığı konuşmada, istiklal, istikbal, birlik ve kardeşlik için canını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Aziz şehitlerimizin manevi hatıralarına sahip çıkabilmeyi, kardeşçe bu topraklarda huzur içerisinde yaşayabilmeyi Rabb'im nasip eylesin." dedi.

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