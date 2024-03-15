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        Diyarbakır'da aldıkları eğitimle tıp fakültesini kazanan 123 öğrenci düzenlenen etkinlikte buluştu

        Diyarbakır'da özel bir öğretim kurumu, verilen eğitimle Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi'ni kazanan 123 hekim adayına yönelik etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 14:52 Güncelleme: 15.03.2024 - 14:52
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        Diyarbakır'da aldıkları eğitimle tıp fakültesini kazanan 123 öğrenci düzenlenen etkinlikte buluştu
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        Diyarbakır'da özel bir öğretim kurumu, verilen eğitimle Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi'ni kazanan 123 hekim adayına yönelik etkinlik düzenledi.

        Özel öğretim kurumu, 2019 yılından bu yana DÜ Tıp Fakültesine yerleşen 123 hekim adayı ile bu amaçla eğitim almayı sürdüren gençleri buluşturmak, tecrübe aktarımını sağlamak, rol model ilişkisi kurmak amacıyla Dicle Üniversitesi Kongre Merkezinde etkinlik gerçekleştirdi.

        Etkinlikte konuşan özel öğretim kurumunun kurucusu Engin Ceylan, Diyarbakır'da verdikleri eğitimle öğrencileri geleceğe hazırladıklarını söyledi.

        Ceylan, "Tıp fakültesine çok sayıda öğrenci kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Yeni hedefler için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Doğrudan insan hayatına dokunan sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyoruz." dedi.

        Daha sonra öğrencilere stetoskop hediye edildi.

        Etkinliğe, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İlker Kelle de katıldı.

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