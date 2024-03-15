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        Meddah Yusuf Duru ve sanatçı Abdurrahman Önül Diyarbakırlılarla buluştu

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayına özel hazırladığı kültür ve sanat takvimi kapsamında Meddah Yusuf Duru ve sanatçı Abdurrahman Önül'ü Diyarbakırlılarla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 15:59 Güncelleme: 15.03.2024 - 15:59
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        Meddah Yusuf Duru ve sanatçı Abdurrahman Önül Diyarbakırlılarla buluştu
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayına özel hazırladığı kültür ve sanat takvimi kapsamında Meddah Yusuf Duru ve sanatçı Abdurrahman Önül'ü Diyarbakırlılarla buluşturdu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın düzenlediği "2024 Ali Emiri Kültür-Sanat Sezonu" ramazan ayı etkinlikleri Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde devam ediyor.

        "Bereketin izinde Diyarbakır'da ramazan" sloganıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında meddahlığın son temsilcilerinden biri olan Yusuf Duru, katılımcılara halk hikayeleri anlattı.

        Duru, gösteride anlattığı hikayelerle kimi zaman güldüren kimi zaman hüzünlendiren menkıbelere de yer verdi.

        Sanatçı Abdurrahman Önül ise sevilen eserlerini Diyarbakırlılar için seslendirdi.

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