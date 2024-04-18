Diyarbakır'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 9 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
Ahmet Z. yönetimindeki 42 ELH 99 plakalı hafif ticari araç, ilçeye bağlı kırsal Küçükakören Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ve araçta bulunan 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Araçtakilerin Hani ilçesinden Dicle ilçesine düğüne gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.
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