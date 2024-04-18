Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 9 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 14:45 Güncelleme: 18.04.2024 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 9 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

        Ahmet Z. yönetimindeki 42 ELH 99 plakalı hafif ticari araç, ilçeye bağlı kırsal Küçükakören Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ve araçta bulunan 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Araçtakilerin Hani ilçesinden Dicle ilçesine düğüne gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Soruşturma başlatıldı! 16 yaşındaki çocuğu silahla öldürdüler!
        Soruşturma başlatıldı! 16 yaşındaki çocuğu silahla öldürdüler!
        Milli dalgıcın kardeşi de 9 gün sonra kalp krizine yenildi!
        Milli dalgıcın kardeşi de 9 gün sonra kalp krizine yenildi!
        Almanya Cumhurbaşkanı Türkiye'de döner ikram edecek
        Almanya Cumhurbaşkanı Türkiye'de döner ikram edecek
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Rönesans Rezidans davası başladı!
        Rönesans Rezidans davası başladı!
        Konut satışının en çok arttığı şehirler
        Konut satışının en çok arttığı şehirler
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Abur cubur yemeyi bırakmak için 9 ipucu!
        Abur cubur yemeyi bırakmak için 9 ipucu!
        8 yerinden bıçaklandı, taksici hastaneye yetiştirdi
        8 yerinden bıçaklandı, taksici hastaneye yetiştirdi
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        İncirlik Üssü'nün ismi değişti!
        İncirlik Üssü'nün ismi değişti!
        Beyin hücrelerinde "mikroplastik" tespit edildi
        Beyin hücrelerinde "mikroplastik" tespit edildi
        Naci Görür'den sert yanıt: Ne kafası bu! Utanmıyor musunuz?
        Naci Görür'den sert yanıt: Ne kafası bu! Utanmıyor musunuz?
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        Bünyamin 7 yaşındaydı... Sulama kanalında kahreden acı!
        Bünyamin 7 yaşındaydı... Sulama kanalında kahreden acı!
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        "Dünyanın en büyük seçimi" yarın başlıyor
        "Dünyanın en büyük seçimi" yarın başlıyor
        Beşiktaş'ta gündem teknik adam!
        Beşiktaş'ta gündem teknik adam!
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da adliyeye çıkarılan şüphelilere bıçakla saldırmak isteyen zanl...
        Diyarbakır'da adliyeye çıkarılan şüphelilere bıçakla saldırmak isteyen zanl...
        İhalede eksik evrak soruşturmasında milli eğitim müdür yardımcısı ve 2 okul...
        İhalede eksik evrak soruşturmasında milli eğitim müdür yardımcısı ve 2 okul...
        Diyarbakır'da elektrikli araçlar için kurulan şarj istasyonları yaygınlaşıy...
        Diyarbakır'da elektrikli araçlar için kurulan şarj istasyonları yaygınlaşıy...
        DHA'nın haberinin ardından, piknikçilerin Dicle Nehri çevresine bıraktıklar...
        DHA'nın haberinin ardından, piknikçilerin Dicle Nehri çevresine bıraktıklar...
        Dicle Elektrik'ten kaçak elektrik kontrolü yapan ekiplerine saldırı açıklam...
        Dicle Elektrik'ten kaçak elektrik kontrolü yapan ekiplerine saldırı açıklam...
        Diyarbakır'da baraj gölünde kaçak balık avcılığına yönelik denetim yapıldı
        Diyarbakır'da baraj gölünde kaçak balık avcılığına yönelik denetim yapıldı