Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da elektrikli araçlar için kurulan şarj istasyonları yaygınlaşıyor

        ÖMER YASİN ERGİN - Elektrikli otomobil sayısında artış gözlenen Diyarbakır'da yaşayanlar genel kullanıma açık istasyonların yanı sıra site veya müstakil evlerinin bahçelerine yerleştirilen cihazlarla da araçlarını şarj ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 13:45 Güncelleme: 18.04.2024 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da elektrikli araçlar için kurulan şarj istasyonları yaygınlaşıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÖMER YASİN ERGİN - Elektrikli otomobil sayısında artış gözlenen Diyarbakır'da yaşayanlar genel kullanıma açık istasyonların yanı sıra site veya müstakil evlerinin bahçelerine yerleştirilen cihazlarla da araçlarını şarj ediyor.

        Türkiye'nin yerli otomobili Togg başta olmak üzere elektrikli araçlara olan talebin artmasının ardından araç şarj istasyonlarının sayısı da çoğalıyor.

        Artış yaşanan illerden biri olan Diyarbakır'da yaşayanlar da sitelerin ya da müstakil evlerinin bahçesine bireysel araç şarj istasyonu kuruyor. Bu sayede rahat ortamda araçlarını şarj eden vatandaşlar, ekonomik anlamda da tasarruf sağlıyor.

        Merkez Kayapınar ilçesinde yaşayan elektrikli araç sahibi Orhan Polat, AA muhabirine, geçmişte dizel otomobil kullandığını, daha sonra Türkiye'nin yerli otomobili Togg satın aldığını söyledi.

        İlk aşamada aracını farklı yerlerden şarj ettiğini belirten Polat, "Başka yerde şarj ettiğimizde pahalıydı ve uzun süre bekliyorduk. Yaklaşık 3 aydır bireysel şarj cihazını oturduğum sitenin bahçesine kurdum. Kendi sayacımdan elektriği çektim, çok rahatım. Sitede 3-4 saatte şarj oluyor, çok da ekonomik oluyor. Şarjı takıp evime gidiyorum. 3-4 saat sonra gelip şarjı kapatıyorum."

        Polat, aracı evde şarj etmenin maliyetinin dışarıdakinin dörtte birine denk geldiğini söyledi.

        - "Evimin bahçesine istasyon kurdum"

        Merkez Sur ilçesindeki müstakil evinin bahçesine şarj istasyonu kuran Davut Güneş de yaklaşık 1 yıldır elektrikli araç kullandığını anlattı.

        Güneş, "Elektrikli araç ile diğer araçlar arasında maliyet anlamında çok fark var. Aracımı başka yerde şarj ettiğimde bekliyordum. Şimdi sıra beklemiyorum, şarja takıyorum kendiliğinden dolduruyor. Elektrikli araç konfor ve ekonomik olarak çok iyi." dedi.

        Merkez Kayapınar ilçesindeki bir sitede yöneticilik yapan Ender Çakmak da 2022'de bir firmayla anlaşarak site içerisine 3 şarj istasyonu kurduklarını söyledi.

        İlk aşamada elektrikli araç sayısı az olduğundan istasyonların çok fazla kullanılmadığını belirten Çakmak, şimdi ise site içerisinde ve farklı yerlerden vatandaşların istasyonu kullandığını dile getirdi.

        Çakmak, "İstasyonlar zaman geçtikçe daha fazla rağbet görüyor. Bu istasyonların yaygınlaştırılmasını istiyoruz." dedi.

        - "Bireysel şarj istasyonlarıyla ilgili talep artmaya başladı"

        Kentte elektrikli şarj istasyon kurulumu yapan bir firmanın yetkilisi Hamza Şenses de 2020'den bu yana faaliyet gösterdiklerini, ilk iki yıl fazla talep olmadığı için 25 şarj istasyonu kurduklarını anlattı.

        Şenses, şöyle devam etti:

        "Geçen yıldan bu yana bireysel ve ticari şarj istasyonlarına yaklaşık 6 kat bir talep var. Yerli aracımız çıktıktan sonra bireysel şarj istasyonlarıyla ilgili talep artmaya başladı. 2023'ten şu ana kadar 150'ye yakın montaj gerçekleştirdik. Bu sadece bizim firmamız, farklı firmalar da kurulum yapıyor. Bundan sonra daha da fazla olacak."

        Site için ya da bireysel olarak talepte bulunulduğunu ifade eden Şenses, "Müşteri bireysel olarak talepte bulunduğu zaman bize müracaat ediyor. Önce keşif yapıyoruz, altyapının sağlam olup olmadığını kontrol ediyoruz. Altyapı gerekli gücü sağlamıyorsa tüketiciye bilgi veriyoruz, DEDAŞ'a müracaat ediyor. Hazırlık tamamlandıktan sonra montaj yapıyoruz. Altyapı ona uygun yapıldığı için istasyonun herhangi bir zararı olmuyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rönesans Rezidans davası başladı!
        Rönesans Rezidans davası başladı!
        8 yerinden bıçaklandı, taksici hastaneye yetiştirdi
        8 yerinden bıçaklandı, taksici hastaneye yetiştirdi
        İncirlik Üssü'nün ismi değişti!
        İncirlik Üssü'nün ismi değişti!
        Konut satışının en çok arttığı şehirler
        Konut satışının en çok arttığı şehirler
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Naci Görür'den sert yanıt: Ne kafası bu! Utanmıyor musunuz?
        Naci Görür'den sert yanıt: Ne kafası bu! Utanmıyor musunuz?
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        "Dünyanın en büyük seçimi" yarın başlıyor
        "Dünyanın en büyük seçimi" yarın başlıyor
        Beşiktaş'ta gündem teknik adam!
        Beşiktaş'ta gündem teknik adam!
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan değişim sinyali
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan değişim sinyali
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Ekipler bile inanamadı! Hepsi lüks araç çıktı
        Ekipler bile inanamadı! Hepsi lüks araç çıktı
        İsrail İran'a yönelik misilleme planını iptal mi etti?
        İsrail İran'a yönelik misilleme planını iptal mi etti?
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        2024'ün en etkili 100 ismi
        2024'ün en etkili 100 ismi
        Organlarını bağışlayan Melek, üç gün sonra kazada hayatını kaybetti
        Organlarını bağışlayan Melek, üç gün sonra kazada hayatını kaybetti
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Parası olan aldı!
        Parası olan aldı!

        Benzer Haberler

        DHA'nın haberinin ardından, piknikçilerin Dicle Nehri çevresine bıraktıklar...
        DHA'nın haberinin ardından, piknikçilerin Dicle Nehri çevresine bıraktıklar...
        Dicle Elektrik'ten kaçak elektrik kontrolü yapan ekiplerine saldırı açıklam...
        Dicle Elektrik'ten kaçak elektrik kontrolü yapan ekiplerine saldırı açıklam...
        Diyarbakır'da baraj gölünde kaçak balık avcılığına yönelik denetim yapıldı
        Diyarbakır'da baraj gölünde kaçak balık avcılığına yönelik denetim yapıldı
        Diyarbakır'da otomobiller kavşakta çarpıştı: 4 yaralı
        Diyarbakır'da otomobiller kavşakta çarpıştı: 4 yaralı
        DSİ, 21 yılda Batman'da 39 tesis inşa etti
        DSİ, 21 yılda Batman'da 39 tesis inşa etti
        Otomobil, Yunus ekibinin motosikletine çarptı: 2 polis yaralı
        Otomobil, Yunus ekibinin motosikletine çarptı: 2 polis yaralı