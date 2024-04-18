Diyarbakır'da elektrikli araçlar için kurulan şarj istasyonları yaygınlaşıyor

ÖMER YASİN ERGİN - Elektrikli otomobil sayısında artış gözlenen Diyarbakır'da yaşayanlar genel kullanıma açık istasyonların yanı sıra site veya müstakil evlerinin bahçelerine yerleştirilen cihazlarla da araçlarını şarj ediyor.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg başta olmak üzere elektrikli araçlara olan talebin artmasının ardından araç şarj istasyonlarının sayısı da çoğalıyor.

Artış yaşanan illerden biri olan Diyarbakır'da yaşayanlar da sitelerin ya da müstakil evlerinin bahçesine bireysel araç şarj istasyonu kuruyor. Bu sayede rahat ortamda araçlarını şarj eden vatandaşlar, ekonomik anlamda da tasarruf sağlıyor.

Merkez Kayapınar ilçesinde yaşayan elektrikli araç sahibi Orhan Polat, AA muhabirine, geçmişte dizel otomobil kullandığını, daha sonra Türkiye'nin yerli otomobili Togg satın aldığını söyledi. İlk aşamada aracını farklı yerlerden şarj ettiğini belirten Polat, "Başka yerde şarj ettiğimizde pahalıydı ve uzun süre bekliyorduk. Yaklaşık 3 aydır bireysel şarj cihazını oturduğum sitenin bahçesine kurdum. Kendi sayacımdan elektriği çektim, çok rahatım. Sitede 3-4 saatte şarj oluyor, çok da ekonomik oluyor. Şarjı takıp evime gidiyorum. 3-4 saat sonra gelip şarjı kapatıyorum."

Polat, aracı evde şarj etmenin maliyetinin dışarıdakinin dörtte birine denk geldiğini söyledi. - "Evimin bahçesine istasyon kurdum" Merkez Sur ilçesindeki müstakil evinin bahçesine şarj istasyonu kuran Davut Güneş de yaklaşık 1 yıldır elektrikli araç kullandığını anlattı. Güneş, "Elektrikli araç ile diğer araçlar arasında maliyet anlamında çok fark var. Aracımı başka yerde şarj ettiğimde bekliyordum. Şimdi sıra beklemiyorum, şarja takıyorum kendiliğinden dolduruyor. Elektrikli araç konfor ve ekonomik olarak çok iyi." dedi.

Merkez Kayapınar ilçesindeki bir sitede yöneticilik yapan Ender Çakmak da 2022'de bir firmayla anlaşarak site içerisine 3 şarj istasyonu kurduklarını söyledi. İlk aşamada elektrikli araç sayısı az olduğundan istasyonların çok fazla kullanılmadığını belirten Çakmak, şimdi ise site içerisinde ve farklı yerlerden vatandaşların istasyonu kullandığını dile getirdi. Çakmak, "İstasyonlar zaman geçtikçe daha fazla rağbet görüyor. Bu istasyonların yaygınlaştırılmasını istiyoruz." dedi. - "Bireysel şarj istasyonlarıyla ilgili talep artmaya başladı"

Kentte elektrikli şarj istasyon kurulumu yapan bir firmanın yetkilisi Hamza Şenses de 2020'den bu yana faaliyet gösterdiklerini, ilk iki yıl fazla talep olmadığı için 25 şarj istasyonu kurduklarını anlattı. Şenses, şöyle devam etti: "Geçen yıldan bu yana bireysel ve ticari şarj istasyonlarına yaklaşık 6 kat bir talep var. Yerli aracımız çıktıktan sonra bireysel şarj istasyonlarıyla ilgili talep artmaya başladı. 2023'ten şu ana kadar 150'ye yakın montaj gerçekleştirdik. Bu sadece bizim firmamız, farklı firmalar da kurulum yapıyor. Bundan sonra daha da fazla olacak."