DHA'nın haberinin ardından, piknikçilerin Dicle Nehri çevresine bıraktıkları atıklar temizlendi

DİYARBAKIR'da, piknikçiler tarafından bırakılan atıklar nedeniyle çöplüğe dönen Dicle Nehri çevresi, DHA’nın haberinin ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından temizledi.

Piknikçilerin uğrak yerlerinden Dicle Nehri çevresindeki yeşil alanlar, atıklarla çöplüğe döndü. Nehir kıyısı ve köprü çevresinde piknik yapanların bıraktığı atıklar, insan ve hayvan sağlığını etkilemeye başladı. Konuya ilişkin DHA’nın yaptığı haberin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, alanda temizlik çalışması başlattı. Alan atıklardan temizlendi.