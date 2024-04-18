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        DHA'nın haberinin ardından, piknikçilerin Dicle Nehri çevresine bıraktıkları atıklar temizlendi

        DİYARBAKIR'da, piknikçiler tarafından bırakılan atıklar nedeniyle çöplüğe dönen Dicle Nehri çevresi, DHA'nın haberinin ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından temizledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 13:41 Güncelleme: 18.04.2024 - 13:45
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        DHA'nın haberinin ardından, piknikçilerin Dicle Nehri çevresine bıraktıkları atıklar temizlendi
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        DİYARBAKIR'da, piknikçiler tarafından bırakılan atıklar nedeniyle çöplüğe dönen Dicle Nehri çevresi, DHA’nın haberinin ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından temizledi.

        Piknikçilerin uğrak yerlerinden Dicle Nehri çevresindeki yeşil alanlar, atıklarla çöplüğe döndü. Nehir kıyısı ve köprü çevresinde piknik yapanların bıraktığı atıklar, insan ve hayvan sağlığını etkilemeye başladı. Konuya ilişkin DHA’nın yaptığı haberin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, alanda temizlik çalışması başlattı. Alan atıklardan temizlendi.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi piknikçilerin doğal flora ve faunanın korunması için atıkların poşetlenerek çöp konteynerleri ve kovalarına bırakılması gerektiğine yönelik açıklama yaptı.

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