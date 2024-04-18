Diyarbakır'da "Müzik Diyarı Türk Halk Müziği Ses Yarışması"nın finalleri yapılıyor

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Müzik Diyarı Türk Halk Müziği Ses Yarışması'nın finalleri yapılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin öğrenciler üzerinde yarattığı travmanın etkisini azaltmak ve geleceğin seslerini keşfetmek için ilk, orta ve lise öğrencilerine yönelik "Müzik Diyarı Türk Halk Müziği Ses Yarışması" düzenlendi.

Kentte 17 ilçede eş zamanlı yapılan yarışmanın ilçe finalleri tamamlandı. İlçe finallerinde birinci seçilen ilk, orta ve lisede okuyan 36 öğrenci, il finalinde yarışıyor.

Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda ilkokul kategorisinde finale hak kazanan 10 öğrenci türkülerini seslendirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü proje koordinatörü Onur Tuna Barç, Diyarbakır'da çocuklara halk müziğini sevdirmek için müzik yarışmasını düzenlediklerini söyledi.

Kentteki bütün okullardaki öğrencilerin yarışmaya başvuru yaptığını anlatan Barç, şunları kaydetti:

"Yarışma ilk, ortaokul ve lise olarak gerçekleşiyor. Önce 17 ilçede finallerimizi yaptık. İlçe finallerinde birinci olan yarışmacılar finale kalmaya hak kazandı. 2 gün boyunca il finalini gerçekleştireceğiz. Bugün ilk ve lise, yarın da ortaokul öğrencileri yarışacak. Çok iyi sesler var ve çocuklar çok heyecanlı. Çocukların gözündeki ışık bizi çok heyecanlandırıyor. Finalde dereceye giren öğrencilere bağlama ve her katılımcıyı da flüt hediye edeceğiz. Yetenekli çocukları belirlemek istiyoruz. Müziğimizi sevdirmeyi ve geleceğin Celal Güzelses'lerini ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz. Geleceğimize miras olarak halk müziğimize sahip çıkacak çocuklar olsun istiyoruz."