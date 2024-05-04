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        Bakan Tekin, Diyarbakır'da "Öğretmenler Odası Buluşmaları"na katıldı

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Muhtemelen pazartesi günü hem atanacak öğretmen sayısı hem de branş bazında kontenjan dağılımları açıklanmış olur." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 13:19 Güncelleme: 04.05.2024 - 13:19
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        Bakan Tekin, Diyarbakır'da "Öğretmenler Odası Buluşmaları"na katıldı
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Muhtemelen pazartesi günü hem atanacak öğretmen sayısı hem de branş bazında kontenjan dağılımları açıklanmış olur." dedi.

        Bakan Tekin, her ayın ilk cumartesi günü farklı illerde düzenlenen "Öğretmenler Odası Buluşmaları" kapsamında bu kez Diyarbakır'daki öğretmenlerle merkez Sur ilçesinde tarihi İçkale Açık Hava Müzesi'nde bir araya geldi.

        Bugüne kadar ikişer kez İstanbul ve Ankara'da olmak üzere Eskişehir, Konya, Kastamonu, Sivas, İzmir ve 10'uncusu Diyarbakır'da gerçekleştirilen buluşmalarda Tekin, öğretmenlerle sohbet etti, istişarede bulundu.

        Kadim mirası yansıtan şehirlerden biri olan Diyarbakır'da bulunmaktan mutlu olduğunu kaydeden Tekin, eğitimde rotalarını öğretmenlerle birlikte belirlediklerini söyledi.

        - "Ders sürelerimiz mevcut haliyle devam edecek"

        Yeni taslağa göre müfredatın sadeleştirildiği gerekçesiyle ders sürelerinin kısalıp kısalmayacağı konusunda bir soru üzerine Tekin, "Müfredat değişikliğinin ders sürelerine etkisi söz konusu değil. Bu anlamda ders saatlerinde herhangi bir artış veya azalma olmayacak. Ders sürelerimiz mevcut haliyle devam edecek." dedi

        Öğretmen atamalarıyla ilgili gelen bir soru üzerine Tekin, "Muhtemelen pazartesi günü hem atanacak öğretmen sayısı hem de branş bazında kontenjan dağılımları açıklanmış olur." değerlendirmesinde bulundu.

        Bakan Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili sorular üzerine Türkiye'de öğretmenlerin nitelikleri ve seçiminden, hizmet içi eğitimine kadar birçok konuyu kapsayan yeni bir düzenleme yaptıklarını belirtti.

        Tekin, şöyle devam etti:

        "Kanun, öğretmenlerin ve yöneticilerin hak, ödev ve sorumlulukları, öğretmenlik mesleğinde kariyer, eğitim çalışanlarının şiddetten korunması, öğretmenlerin hizmet içi eğitimi gibi konuları kapsayacak."

        Kendilerine verdiği değer için şükranlarını sunan öğretmenlere Tekin, "Öğretmenlerime her daim sahip çıkacağımın ve onların hukukunu korumaya devam edeceğimin bilinmesini istiyorum. Yeter ki birlik ve beraberlik içinde azimle çalışalım." ifadelerini kullandı.

        Kamuoyunun görüş ve önerilene sunulan yeni öğretim programı hakkında görüşlerini ileten öğretmenler de mevcut konuları yetiştiremediklerini, dolayısıyla yeni müfredatın hafifletilmesi ve sadeleştirilmesinin isabetli bir adım olduğunu kaydetti.

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