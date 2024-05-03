Diyarbakır'da yoldan geçen kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 kişi yakalandı

Kavgayla ilgili S.S, M,K. ve N.Ö. gözaltına alındı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu silahtan çıkan kurşun bu sırada yoldan geçen İ.S'ye isabet etti.

Fırat Mahallesi'nde 1 Mayıs'ta, S.S. ve M.K. ile aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen N.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan, yoldan geçen kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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