CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz, iş bırakma eylemi yapan maden işçilerini ziyaret etti:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde maden işçilerinin iş bırakma eylemine ilişkin, "Sorunlarınız çözülene kadar, evinizde bekleyen aileleriniz, eşleriniz, çocuklarınız müjdeyi alana kadar Cumhuriyet Halk Partisi olarak sizinle omuz omuza mücadeleye varız, buradayız." dedi.

Kentte temaslarını sürdüren Yavuzyılmaz, beraberindeki CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Karabük Milletvekili Cevdet Akay ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile Alacakaya ilçesinde özel bir şirkete ait maden ocağında ücret artışı ve mali haklarının iyileştirilmesi talebiyle iş bırakma eylemi yapan işçileri ziyaret etti.

Yavuzyılmaz, daha sonra İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığınca hazırlanan "Aktif ve Olası Heyelan Alanlarının Jeolojik-Jeoteknik Değerlendirme Raporu"na istinaden heyelan riski bulunan alanlardaki 278 konut ve 232 iş yeri için tahliye kararı alınan Maden ilçesi Camiikebir Mahallesi'ne geçti.

Vatandaşlarla görüşen, sorun ve talepleri dinleyen Yavuzyılmaz, şunları söyledi:

"İlçede bulunan maden ocağında şirkete ait pasa (döküm) sahası neredeyse bir dağ seviyesine gelmiş. Bu yapay bir dağ şu anda gördüğümüz. Bu yapay dağ bu işletme özelleştirildikten sonra bu hale getiriliyor. Elimizdeki belgelerde 2011'de söz konusu pasa sahası henüz oluşmamış, 2014'te görünmeye başlanmış, 2023'te bugünkü seviyeye gelmiş. Bu yapay dağ da her an kayma riskiyle birlikte tüm Maden ilçesini tehdit eder duruma gelmiş. Yaşamsal bir tehlike. Bir gece ansızın buradaki pasa sahası kayabilir ve insanların hayatını çoluk çocuk demeden yok edebilir. Bu yok edici sahanın bir an önce rehabilite edilmesi, buradaki tehlikenin bertaraf edilmesi gerekir. Bu konunun da takipçisi olacağız."