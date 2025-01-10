Van depreminde yaşamını yitiren DHA muhabiri Cem Emir'in ismi, kütüphaneye verildi

VAN'da 2011'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden DHA muhabiri Cem Emir'in (26) ismi, Diyarbakır'da bir okulun kurulan kütüphanesine verildi. Emir'in kardeşi Kemal Emir, "Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) yönetimine ve onu unutmayan herkese teşekkür ederim" dedi.

GGC yönetimi tarafından 2011'de Van'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayram Oteli'nin altında kalarak yaşamını yitiren DHA Diyarbakır muhabiri Cem Emir'in ismi, Çınar ilçesi kırsal Ovabağ Mahallesi'ndeki Ovabağ Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde kurulan kütüphaneye verildi. Kütüphanenin açılış törenine Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, Cem Emir'in kardeşi Kemal Emir, GGC Başkanı Felat Bozarslan ve yönetimi, DHA Bölge Temsilcisi Emrah Kızıl, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Eren ve öğretmenler katıldı. Kütüphanede 20 bini dijital olmak üzere yaklaşık 25 bin kitap bulunuyor.

'BİZİM İÇİN ONURLU VE GURUR VERİCİ BİR ŞEY'

Cem Emir'in kardeşi Kemal Emir, kütüphane için emeği geçenlere teşekkür ederek, "Güzel bir şey oldu. Kütüphanenin eğitim kurumunun içerisinde olması ayrı bir şey. İmkanı olmayan birçok öğrencinin faydalanacağı bir yer olması onur verici bir şey. Bunun 'Çalışan Gazeteciler Günü'nde açılması da güzel. Ailem adına da çok teşekkür ediyorum. GGC yönetimine ve onu unutmayan herkese teşekkür ederim. Bu bizim için onurlu ve gurur verici bir şey. Ömrümüzün sonuna kadar bunu taşıyacağız" dedi.

'KÜTÜPHANEMİZ BAŞTA GGC'YE VE BASIN MENSUPLARINA HAYIRLI OLSUN'

Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan ise kütüphanenin hayırlı olmasını dileyerek, "Bu kütüphanemiz başta GGC'ye ve basın mensuplarına hayırlı olsun. Okul müdürüne, İlçe Milli Eğitim müdürümüze ve emeği geçen tüm öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. Tarafsız doğru ve mesai mefhumu gözetmeksizin sahada olan sizler halkı bilinçlendirmek adına habere doğru ve tarafsız ulaşmamız konusunda her daim halkımızı yönlendirmeye devam ediyorsunuz. Teknolojinin bu kadar ilerlediği dönemde aktif olarak sahada görmek bizleri mutlu ediyor. Kütüphane noktasında çocuklarımızın güzel ve ferah bir ortamda bilgiye erişimini kolaylaştıran aracı kurumlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.