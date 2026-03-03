Canlı
        Haberleri

        Giriş: 03.03.2026 - 22:18
        AK Parti MKYK Üyesi Başalan, Çermik'te vatandaşlarla iftarda bir araya geldi

        AK Parti MKYK Üyesi Temel Başalan, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi, vatandaşlarla iftar programında buluştu.

        Başalan beraberinde AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler ve Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ile esnafı ziyaret etti.

        Daha sonra bir düğün salonunda vatandaşlarla iftar programında bir araya gelen Başalan, ilçede bulunmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadığını söyledi.

        Belediye Başkanı Karamehmetoğlu da Başalan ve İler'i ilçede misafir etmenin heyecanını yaşadıklarını dile getirerek, belediye olarak kentteki dayanışma kültürünü güçlendirmeye devam edeceklerini kaydetti.

        Programda, İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan dua etti.



