Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Amed Sportif Faaliyetler'de Serikspor maçı hazırlıkları sürüyor

        Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Serikspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 19:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amed Sportif Faaliyetler'de Serikspor maçı hazırlıkları sürüyor

        Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Serikspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda futbolcuların pas, top koruma ve duran top organizasyonlarına yönelik çalışmalar yaptığı bildirildi.


        Diyarbakır ekibi, hazırlıklarını yarınki antrenmanla sürdürecek.

        Amed Sportif Faaliyetler-Serikspor karşılaşması, 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de Diyarbakır Stadı'nda oynanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        "Gerekli tüm önlemleri aldık, alıyoruz"
        "Gerekli tüm önlemleri aldık, alıyoruz"
        Altında düşüş
        Altında düşüş
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz
        Rusya'dan nükleer uyarı
        Rusya'dan nükleer uyarı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        Fatma Nur Çelik öğretmeni öldüren öğrenci tutuklandı
        Fatma Nur Çelik öğretmeni öldüren öğrenci tutuklandı
        Torunundan olay açıklamalar
        Torunundan olay açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş yüzde 100'ü aştı
        Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş yüzde 100'ü aştı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da bağımlılıkla mücadele edenlerin duygularını yansıttığı resiml...
        Diyarbakır'da bağımlılıkla mücadele edenlerin duygularını yansıttığı resiml...
        Eğil'de geleneksel iftar programı düzenlendi
        Eğil'de geleneksel iftar programı düzenlendi
        Çermik'te öğrencilere yardım çeki dağıtıldı
        Çermik'te öğrencilere yardım çeki dağıtıldı
        AFAD görevlileri kadınları deprem konusunda bilinçlendirdi
        AFAD görevlileri kadınları deprem konusunda bilinçlendirdi
        Otomobilin park halindeki aracı biçtiği kaza güvenlik kamerasında
        Otomobilin park halindeki aracı biçtiği kaza güvenlik kamerasında
        Diyarbakır'da yol verme kavgası: 2 yaralı
        Diyarbakır'da yol verme kavgası: 2 yaralı