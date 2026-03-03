Canlı
        Eğil'de geleneksel iftar programı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 17:14
        Eğil'de geleneksel iftar programı düzenlendi

        Diyarbakır'ın Eğil Belediyesince geleneksel iftar programı düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eğil Gençlik Merkezi'nde düzenlenen iftara Kaymakam Volkan Hülür, Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, çocuklar ve aileleri katıldı.

        İlçede birlik duygusunun pekiştiği program sayesinde çocuklar ramazanın manevi atmosferini birlikte yaşama fırsatı buldu.

        Programa katılan Yeryüzü Doktorları Derneği üyeleri de çocuklarla güzel birgün geçirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

