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        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor

        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 16:47 Güncelleme: 10.01.2025 - 16:54
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        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor
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        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor.

        Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, sendika üyeleri ve bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasının yanında kurdukları çadırda eylemlerini sürdürüyor.

        Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir de eylem yapan işçilere destek ziyaretinde bulundu.

        Tekdemir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde 197 gündür emek ve ekmek mücadelesi verdiklerini söyledi.

        Belediye yönetimleri tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarılan işçi sayısının 830'a ulaştığını belirten Tekdemir, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla da 250'den fazla sözleşmeli memurun işine son verildiğini anlattı.

        Tekdemir, şunları kaydetti:

        "DEM'li belediye yönetimleri, bir taraftan tasarruf tedbirlerini öne sürerek ya da ilgili unvan ve pozisyonda ihtiyaç kalmadığını bildirerek işçi ve memur kıyımı yaparken, diğer taraftan farklı pozisyonlara yüklü miktarda katalog alım yaparak bu ayıplı çelişki durumunu gözler önüne sermektedir. Büyük mağduriyetlere dönüştürülen toplu işten çıkarmalar ve toplu yeni alımlar açık bir biçimde gösteriyor ki; DEM Parti'li belediyeler bu halkın belirli bir kesimine karşı husumet gözetmekte, ideolojik ve stratejik hedefle hareket etmektedir. DEM'li yöneticilerin nitelikli emek gücüne yönelik talan siyaseti hizmetlerin aksamasına, imkanların yerinde kullanılmamasına ve halkımızın belediye hizmetlerinden yeterince faydalanamamasına neden olmaktadır."

        Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olduğunu hatırlatan Tekdemir, "30 yıllık emekçi gazeteci Saffet Azbay kardeşimiz, DEM Parti'li Bağlar Belediye yönetimi tarafından basın birimindeki görevinden alınarak ve ağır bir mobbing ve baskı süreçlerinden sonra sokaklarda taş döşeme işinde çalıştırılarak adeta kürek mahkumu muamelesine tabi tutulmuştur. Sözde işçi haklarını savunanlar, emekçilere dram yaşatmaya devam etmektedirler. Bu haksızlığa, zorbalığa geçit vermeyeceğiz. Hukuki süreçlerini başlattığımız işçi ve sözleşmeli kardeşlerimizin uğradıkları haksızlıkların en kısa sürede yargı eliyle giderileceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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