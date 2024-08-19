Stat:Diyarbakır
Hakemler:Fatih Tokail, Sezgin Çınar, Güner Mumcu Taştan
Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Cassubie, Mehmet Murat Uçar (Dk. 76 Alberk Koç), Çekdar Orhan, Traore, Assombalonga, Uğur Adem Gezer, Sinan Kurt (Dk. 90 Oktay Aydın), Mehmet Yeşil (Dk. 81 Veli Çetin), Alaettin Batuhan Tur, Nkoulou
Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Vorobjovas (Dk. 85 Ologo), Emir Kaan Gültekin, Mamadou (Dk. 64 Sambissa), Coly, Özcan Şahan (Dk. 64 Duhaney), Okan Erdoğan, Muammer Sarıkaya, Loshaj (Dk. 64 Abdullah Dijlan Aydın), Ali Yaşar, Jackson (Dk. 75 Vefa Temel)
Gol: Dk. 77 Emir Kaan Gültekin (Uğur Okulları İstanbulspor)
Kırmızı kart: Dk. 56 Uğur Adem Gezer (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Dk. 8 Traore (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 67 Jackson, Dk. 77 Emir Kaan Gültekin (Uğur Okulları İstanbulspor)
DİYARBAKIR
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.