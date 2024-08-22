Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu aranıyor

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu aranıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 16:49 Güncelleme: 22.08.2024 - 16:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu aranıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu aranıyor.

        İlçeye bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında 8 yaşındaki çocukları Narin Güran'dan haber alamayan ailesi durumu yetkililere bildirdi.

        Kız çocuğunun bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerince başlatılan arama çalışması sürüyor.

        Baba Arif Güran, dün kızının kaybolduğunu, jandarma ve AFAD ekipleri ile vatandaşların kızının bulunması için seferber olduğunu söyledi.

        Her yerde kızını aradıklarını dile getiren Güran, "Şu anda ekipler, sulama kanalına yoğunlaşmış. Ekiplerce dünden bu yana durmadan arama çalışması yürütülüyor. Allah razı olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çocuğuyla motosikletteyken silahlı saldırıya uğradı!
        Çocuğuyla motosikletteyken silahlı saldırıya uğradı!
        İstanbul'da 4 günlük yağmur ihtimali!
        İstanbul'da 4 günlük yağmur ihtimali!
        Yabancıdan 4 haftada 919 milyon dolarlık satış
        Yabancıdan 4 haftada 919 milyon dolarlık satış
        Manisa'da 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde öldüresiye dövülen Sude Naz yaşadığı dehşet anlarını anlattı
        Manisa'da 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde öldüresiye dövülen Sude Naz yaşadığı dehşet anlarını anlattı
        Centilmen Edis
        Centilmen Edis
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Genç kıza akrabalarından sokak ortasında TikTok dayağı
        Genç kıza akrabalarından sokak ortasında TikTok dayağı
        Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme
        Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Modern dünyanın damarları: Fiber optik kablolar
        Modern dünyanın damarları: Fiber optik kablolar
        Sucuklu, kuru fasulyeli, yengeçli, sarımsaklı dondurma olur mu?
        Sucuklu, kuru fasulyeli, yengeçli, sarımsaklı dondurma olur mu?
        Savunma kabusu sürüyor!
        Savunma kabusu sürüyor!
        Akıllı ulaşım sistemlerine yerli yazılım
        Akıllı ulaşım sistemlerine yerli yazılım
        Rabiot'ya sürpriz talip!
        Rabiot'ya sürpriz talip!
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        "Taklitte dünyada bir numarayız"
        "Taklitte dünyada bir numarayız"
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        'Ajan' açıklaması
        'Ajan' açıklaması
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı

        Benzer Haberler

        Kayıp 8 yaşındaki Narin için arama çalışması başlatıldı
        Kayıp 8 yaşındaki Narin için arama çalışması başlatıldı
        Diyarbakır'da plaza girişinde beklerken yorgun merminin isabet ettiği kadın...
        Diyarbakır'da plaza girişinde beklerken yorgun merminin isabet ettiği kadın...
        Diyarbakır'da yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı
        Diyarbakır'da yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı
        Depremde hasar gören 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü; o anlar kamerada
        Depremde hasar gören 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü; o anlar kamerada
        Diyarbakır'da sıcaklık 41 dereceyi gördü; çocuklar süs havuzlarını, yetişki...
        Diyarbakır'da sıcaklık 41 dereceyi gördü; çocuklar süs havuzlarını, yetişki...
        Diyarbakır'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Diyarbakır'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü