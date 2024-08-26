Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi SMA merkezi hastalara hizmet veriyor

Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, SMA hastalarına merkez ile hizmet veriyor

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, SMA tanısı konulan çocuk hastalar, Çocuk Nörolojisi Bölümünde takip ve tedavilerine devam edebiliyorlar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen hastanenin Çocuk Nöroloji Uzmanı Dr. Olgay Bildik, SMA hastalığının doğuştan gelen bir sinir kas hastalığı olduğunu belirtti.

Tamamen tedavi edilmesi mümkün olmayan bir hastalık olan SMA ile ilgili çalışmaların son hızla devam ettiğini belirten Bildik, şunları kaydetti: