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        Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi SMA merkezi hastalara hizmet veriyor

        Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, SMA hastalarına merkez ile hizmet veriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 14:01 Güncelleme: 26.08.2024 - 14:01
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        Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi SMA merkezi hastalara hizmet veriyor
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        Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, SMA hastalarına merkez ile hizmet veriyor

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, SMA tanısı konulan çocuk hastalar, Çocuk Nörolojisi Bölümünde takip ve tedavilerine devam edebiliyorlar.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen hastanenin Çocuk Nöroloji Uzmanı Dr. Olgay Bildik, SMA hastalığının doğuştan gelen bir sinir kas hastalığı olduğunu belirtti.

        Tamamen tedavi edilmesi mümkün olmayan bir hastalık olan SMA ile ilgili çalışmaların son hızla devam ettiğini belirten Bildik, şunları kaydetti:

        "SMA'nın çeşitli tipleri tanımlanmıştır ve bunlar ciddiyet açısından farklılık gösterir. Hastalığın bulguları doğum öncesi ile yetişkinlik arasındaki bir dönemde görülebilir. Günümüzde geliştirilen bazı tedavi yöntemleri ile hastalığın ilerlemesini durdurmak mümkün olabiliyor. SMA gittikçe şiddetlenen karakterde bir rahatsızlıktır. Tedavi ile bu şiddetlenmenin durdurulması ve hastanın oturma, yürüme kazanımlarını korumasını sağlıyoruz. Tedaviye erken başlanması durumunda sonuçlar daha yüz güldürücü oluyor. Hastanemize ilimizden ve il dışından başvuran SMA’lı hastaların, takip ve tedavilerini yapıyoruz. Ülkemizde 2017 yılından beri SGK tarafından geri ödeme kapsamına alınmış olan Spinraza (Nusinersen) ilacını, hastanemize başvuran hastaların tedavisinde kullanmaktayız. Spinraza vücudun daha fazla SMN proteini üretmesini sağlayan bir ilaçtır."

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