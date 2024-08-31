Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'in kaybolmasına ilişkin amcası gözaltına alındı
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın soruşturma kapsamında amcası gözaltına alındı.
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın soruşturma kapsamında amcası gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustos'ta Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller nedeniyle Tavşantepe köyü muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası olan S.G. gözaltına alındı.
Şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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