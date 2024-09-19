DÜ'ye enerji verimliliğinde "Başarı Belgesi" verildi

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi'ne (DÜ) 2019-2023 yıllarında sağladığı enerji verimliliği dolayısıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından "Başarı Belgesi" verildi.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı'nın 15 Ağustos 2019 tarihli genelgesinde yer verilen kamu binalarında 2023 yılına kadar asgari yüzde 15 enerji tasarruf hedefinin üzerinde verimlilik sağlayan üniversite örnek bir başarıya imza attı.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Mühendislik Fakültesinde Dr. Öğretim Üyesi Yurdagül Benteşen Yakut koordinasyonunda gerçekleşen çalışmada, kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla üniversitede birçok önemli çalışmalar yapıldığını, bu çalışmaların sonucunda Binalarda Enerji Verimliliği Üstün Başarı Belgesi'ni elde ettiklerini bildirdi.