Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da sağanak etkili oldu

        Diyarbakır'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 15:25 Güncelleme: 21.09.2024 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da sağanak etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte aralıklarla devam eden yağış, sabah gök gürültülü sağanağa dönüştü.

        Sağanak nedeniyle merkez Kayapınar ilçesinde bazı cadde ve sokaklar ile Diyarbakır-Elazığ kara yolunda su taşkınları yaşandı, sürücüler trafikte ilerlenmekte zorlandı.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kavşaklarda su tahliye çalışması yürüttü.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Diyarbakır ve çevresinde gök gürültülü sağanağın yarına kadar aralıklarla etkili olmasının beklediğini bildirdi.

        Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        "Kaçmayıp haber verse annemin parçalarını toplamazdık!"
        "Kaçmayıp haber verse annemin parçalarını toplamazdık!"
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Biden Hollywood yıldızından iş istedi
        Biden Hollywood yıldızından iş istedi
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İki işçi daha feci biçimde can verdi! Vinç faciası!
        İki işçi daha feci biçimde can verdi! Vinç faciası!
        Derbinin favorisi kim?
        Derbinin favorisi kim?
        Mobilde serbest tarife
        Mobilde serbest tarife
        "Türkiye’ye ilgi artarak devam ediyor"
        "Türkiye’ye ilgi artarak devam ediyor"
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Prostat kanserinde 2040 yılı uyarısı: Vaka sayısı ikiye katlanacak! Nasıl korunulur?
        Prostat kanserinde 2040 yılı uyarısı: Vaka sayısı ikiye katlanacak! Nasıl korunulur?
        İsrail-Lübnan hattında son durum ne?
        İsrail-Lübnan hattında son durum ne?
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Kraliyet Meghan'a hâlâ karşı
        Kraliyet Meghan'a hâlâ karşı
        İki paylaşım haftaya damgasını vurdu
        İki paylaşım haftaya damgasını vurdu
        Dedikodu o kadar kötü bir şey değilmiş!
        Dedikodu o kadar kötü bir şey değilmiş!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da cadde ve sokaklar göle döndü
        Diyarbakır'da cadde ve sokaklar göle döndü
        Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Naim Tavlı, hayatını kaybe...
        Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Naim Tavlı, hayatını kaybe...
        Doğada baygın halde bulunan yaralı oklu kirpi tedavi ediliyor
        Doğada baygın halde bulunan yaralı oklu kirpi tedavi ediliyor
        Diyarbakır'da 7 bin 25 kök Hint keneviri ele geçirildi
        Diyarbakır'da 7 bin 25 kök Hint keneviri ele geçirildi
        Diyarbakır'da 7 bin 25 kök Hint keneviri ele geçirildi
        Diyarbakır'da 7 bin 25 kök Hint keneviri ele geçirildi
        Narin Güran soruşturmasında amca Salim Güran ile işçisi arasındaki telefon...
        Narin Güran soruşturmasında amca Salim Güran ile işçisi arasındaki telefon...