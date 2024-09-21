Diyarbakır'da sağanak etkili oldu

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Diyarbakır ve çevresinde gök gürültülü sağanağın yarına kadar aralıklarla etkili olmasının beklediğini bildirdi.

Sağanak nedeniyle merkez Kayapınar ilçesinde bazı cadde ve sokaklar ile Diyarbakır-Elazığ kara yolunda su taşkınları yaşandı, sürücüler trafikte ilerlenmekte zorlandı.

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