Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da mevsimlik tarım işçileri ve göçerlere mobil sağlık hizmeti sunuluyor

        MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da doktor ve hemşireden oluşan ekipler, mevsimlik tarım işçileri ve göçerler ile çocuklarına sağlık hizmeti sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 11:11 Güncelleme: 25.09.2024 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da mevsimlik tarım işçileri ve göçerlere mobil sağlık hizmeti sunuluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da doktor ve hemşireden oluşan ekipler, mevsimlik tarım işçileri ve göçerler ile çocuklarına sağlık hizmeti sunuyor.

        Mevsimlik tarım işçilerine Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında ülke genelinde İl Sağlık müdürlüklerince mobil sağlık hizmeti ulaştırılıyor.

        Bu kapsamda Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünce Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) görev yapan 208'i aile hekimi, 208'i hemşire ve ebe toplam 416 sağlık çalışanından oluşan mobil ekipler, mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin aşılamaları, kadın, gebe, bebek, çocuk ve gençlik sağlığı izlemleri, bulaşıcı hastalık, kanser, verem ve kronik hastalık taramalarını yapıyor.

        Sağlık ekipleri, Diyarbakır'ın 17 ilçesi kırsalında sunulan hizmet kapsamında, evlerinden uzakta tarlada çalışarak, yaylada hayvan otlatarak geçimini sağlayan tarım işçileri ve göçerlere ulaşmak için kilometrelerce yol katediyor.

        Kaldıkları çadırda ya da çalıştıkları soğan, mısır, pamuk ve karpuz tarlalarında, hayvan otlattıkları yaylada ulaştıkları tarım işçileri ve göçerlerin sağlık sorunlarını dinleyen ekipler, aile bireylerinin tansiyon ve şeker ölçümlerini yapıyor, kadınların gebelik ve bebeklerin aşı sürecini takip ediyor.

        Kronik hastaları da düzenli takip eden mobil ekipler, hastalıklara karşı bilgilendirme yapıyor.

        Ekiplerin bir durağı da Çınar ilçesinin kırsal Yıllarca ve Yarımkaş mahalleleri oldu.

        - "Devletin verdiği bütün imkanları köylere, kırsala götürüyoruz"

        Çınar 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde görevli 20 yıllık doktor Ebru Önder, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığının genelgesi doğrultusunda haftanın belirli günlerinde kırsal mahallelere giderek, aile hekimlerine ulaşamayan vatandaşlara sağlık hizmeti sunduklarını söyledi.

        Gittikleri bölgelerde sağlık muayenesi yaptıklarını, aşı çağındaki bebek ve çocuklara aşı uyguladıklarını ifade eden Önder, aile sağlığı merkezlerinde verdikleri tüm sağlık hizmetlerini mobil ekipler olarak kırsalda çalışan vatandaşlara ulaştırdıklarını belirtti.

        Gebe izlemi ile 65 yaş üzeri vatandaşlara kanser taraması da yaptıklarını anlatan Önder, risk taşıyan kişileri tedavilerinin yapılacağı ilgili sağlık kurumlarına yönlendirdiklerini aktardı.

        Ailelerin bu hizmetten büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Önder, "Devletin verdiği bütün imkanları köylere, kırsala götürüyoruz. Aile Sağlığı Merkezlerine ulaşamayan, yetişemeyen herkese devletin bütün imkanlarını sağlayarak hizmet ulaştırmaya çalışıyoruz." dedi.

        Karpuz tarlasında çalışan vatandaşlardan 41 yaşındaki 9 çocuk babası Mehmet Adıgüzel, sağlık hizmeti için her zaman kent merkezine gitme fırsatı bulamadıklarını söyledi.

        Adıgüzel, mobil ekiplerin kırsalda sağlık taraması yapmasının çok faydalı olduğunu, bundan mutluluk duyduklarını ifade etti.

        Karacadağ bölgesinde tarlada eşiyle soğan toplayan 1 çocuk annesi Nurten Gül, 4 aydır tarlada çalıştıklarını, 2 ay daha çalıştıktan sonra evlerine döneceklerini belirtti.

        Gül, "Sağlık çalışanları çocuğumu sağlık taramasından geçirdi, aşısını yaptı. Allah onlardan razı olsun. Yol uzak olduğu için gidip gelemiyoruz. Devlet bu hizmeti ayağımıza, tarlaya kadar getirdi. Devletimize teşekkür ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        Türkiye'nin yardım uçağı Beyrut'ta
        Türkiye'nin yardım uçağı Beyrut'ta
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        Ayakkabıyla çözülen keserli cinayette mütalaa!
        Ayakkabıyla çözülen keserli cinayette mütalaa!
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        Adana'da doğum gününde cinayet!
        Adana'da doğum gününde cinayet!
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Arkadaşını çekiçle öldürüp pavyonda yakalanmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Arkadaşını çekiçle öldürüp pavyonda yakalanmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Eşini boğarak öldüren koca: Rencide oldum
        Eşini boğarak öldüren koca: Rencide oldum
        Bakan Şimşek'ten Orta Vadeli Program vurgusu
        Bakan Şimşek'ten Orta Vadeli Program vurgusu
        İsrail'de 'Lübnan' fikir ayrılığı
        İsrail'de 'Lübnan' fikir ayrılığı
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        FDA evde grip aşısını onayladı
        FDA evde grip aşısını onayladı
        Özel okullarda 'devlet katkısı' oyunu
        Özel okullarda 'devlet katkısı' oyunu
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        Sevgili tuzağıyla 125 bin dolarlık kripto hırsızlığının şüphelileri, zildek...
        Sevgili tuzağıyla 125 bin dolarlık kripto hırsızlığının şüphelileri, zildek...
        Diyarbakır'da dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Diyarbakır'da dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
        Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
        Diyarbakır'da taşlı arazide yetiştirilen tescilli Karacadağ pirincinde hasa...
        Diyarbakır'da taşlı arazide yetiştirilen tescilli Karacadağ pirincinde hasa...
        Diyarbakır'da vatandaşlar aşı konusunda bilgilendiriliyor
        Diyarbakır'da vatandaşlar aşı konusunda bilgilendiriliyor
        Diyarbakır'da tankerin çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da tankerin çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı