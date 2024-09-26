Diyarbakır'da depremde 60 kişinin öldüğü Yoldaş Apartmanı'nın müteahhidine 16 yıl 3 ay hapis cezası

Savunmaların ardından mahkeme, Yoldaş'ın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutuklanmasına karar verdi.

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuksuz sanık Sadullah Yoldaş katılmazken, avukatlar, depremde yaralananlar ve hayatını kaybedenlerin yakınları salonda hazır bulundu.

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