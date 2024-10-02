Diyarbakır'da hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Diyarbakır'da hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Diyarbakır'da hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2009'da merkez Yenişehir ilçesinin Hantepe Mahallesi'nde akrabası M.S.D'yi tüfekle ağır yaralama olayından dolayı hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü A.K'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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