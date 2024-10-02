Diyarbakır'da 218 kişiye beslenme danışmanlığı hizmeti verildi

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'nde Sağlıklı Beslenme ve Diyet Polikliniğinde 6 ayda 218 kişiye beslenme danışmanlığı hizmeti verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, önlenebilir ölümlerin sigaradan sonraki ikinci önemli nedeni olan obezitenin kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, bazı kanser türleri, solunum sistemi hastalıkları, kas iskelet sistemi hastalıkları gibi pek çok sağlık probleminin oluşmasına zemin hazırladığı, hayat kalitesi ve yaşam süresini olumsuz yönde etkilediği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) obeziteyi en riskli 10 hastalıktan biri olarak kabul ettiği ve buna ilişkin yürütülen son araştırmalarda obezitenin kanserle yakın ilgisinin olduğu belirlendiği aktarılan açıklamada, bu nedenle obezitenin son yıllarda oranı artmış önemli bir halk sağlığı sorunu olarak görüldüğü ifade edildi.

Kentte 2024'ün ilk 6 ayında yapılan taramalar sonucu 18 yaş ve üstü bireylerin yüzde 20,87'si, 15-18 yaş aralığındaki bireylerin 18,97'sinin obez veya morbid obez olduğu tespit edildiği kaydedilen açıklamada, "Bu bağlamda Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından obezitenin tespit edilmesi ve önlenmesi adına sağlık alanındaki özel gün ve haftalarda tüm ilçelerde kurulan sağlık stantlarında, obezitenin yanı sıra hipertansiyon ve diyabet taramaları da yapılmaktadır. Vatandaşlara yönelik olarak yapılan bu taramalar dönem dönem İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan sağlık çalışanlarına da yapılmaktadır." denildi.