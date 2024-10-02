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        Diyarbakır'da 218 kişiye beslenme danışmanlığı hizmeti verildi

        Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'nde Sağlıklı Beslenme ve Diyet Polikliniğinde 6 ayda 218 kişiye beslenme danışmanlığı hizmeti verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 13:39 Güncelleme: 02.10.2024 - 14:16
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        Diyarbakır'da 218 kişiye beslenme danışmanlığı hizmeti verildi
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        Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'nde Sağlıklı Beslenme ve Diyet Polikliniğinde 6 ayda 218 kişiye beslenme danışmanlığı hizmeti verildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, önlenebilir ölümlerin sigaradan sonraki ikinci önemli nedeni olan obezitenin kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, bazı kanser türleri, solunum sistemi hastalıkları, kas iskelet sistemi hastalıkları gibi pek çok sağlık probleminin oluşmasına zemin hazırladığı, hayat kalitesi ve yaşam süresini olumsuz yönde etkilediği belirtildi.

        Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) obeziteyi en riskli 10 hastalıktan biri olarak kabul ettiği ve buna ilişkin yürütülen son araştırmalarda obezitenin kanserle yakın ilgisinin olduğu belirlendiği aktarılan açıklamada, bu nedenle obezitenin son yıllarda oranı artmış önemli bir halk sağlığı sorunu olarak görüldüğü ifade edildi.

        Kentte 2024'ün ilk 6 ayında yapılan taramalar sonucu 18 yaş ve üstü bireylerin yüzde 20,87'si, 15-18 yaş aralığındaki bireylerin 18,97'sinin obez veya morbid obez olduğu tespit edildiği kaydedilen açıklamada, "Bu bağlamda Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından obezitenin tespit edilmesi ve önlenmesi adına sağlık alanındaki özel gün ve haftalarda tüm ilçelerde kurulan sağlık stantlarında, obezitenin yanı sıra hipertansiyon ve diyabet taramaları da yapılmaktadır. Vatandaşlara yönelik olarak yapılan bu taramalar dönem dönem İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan sağlık çalışanlarına da yapılmaktadır." denildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürlüğünde görevli uzman diyetisyen Sidar Bezeng, kurum bünyesinde yaptıkları çeşitli taramalar ve aldıkları geri bildirimler sonucu Sağlıklı Beslenme ve Diyet Polikliniği ihtiyacı olduğu tespit edildiğini belirtti.

        Kurum çalışanlarının mesai saatlerinde hastanelere veya polikliniklere gitmeden kurum binasında hizmet alması için poliklinik kurulması kararının alındığını belirten Bezeng, şunları kaydetti:

        "18 Mart itibarıyla aktif hale gelen Beslenme ve Diyet Polikliniğimizde boy-kilo ölçümü ve vücut analizi yaptığımız danışanlarımızın kilo kontrollerini, sağlıklı gıda seçimi eğitimlerini, teşhis edilen hastalıkları ve tedavi yöntemlerine göre beslenme tedavilerini düzenleyerek, takiplerini yapmaktayız. Geçtiğimiz 6 aylık süreçte diyetisyen Sema Çayan ile 218 danışanımıza beslenme danışmanlığı hizmeti verdik."

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