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        Diyarbakır'da eylül ayında yapılan operasyonlarda silah ve malzeme ele geçirildi

        Diyarbakır'da eylül ayında gerçekleştirilen operasyonda silah ve malzeme ele geçirildi, 81 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 16:37 Güncelleme: 03.10.2024 - 16:37
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        Diyarbakır'da eylül ayında yapılan operasyonlarda silah ve malzeme ele geçirildi
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        Diyarbakır'da eylül ayında gerçekleştirilen operasyonda silah ve malzeme ele geçirildi, 81 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik 1-30 Eylül tarihlerinde il genelinde çalışma yürüttü.

        Operasyonlarda, uzun namlulu tüfek, 5 tabanca, 2 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 9 şarjör, 699 fişek, 2 uzun namlulu silah gövdesi, 2 bin 496 litre motorin, 26 bin 33 paket sigara, 1 ton 155 kg yaprak/kıyılmış tütün, 80 cep telefonu, 3 milyon 804 bin 400 makaron, 700 puro, 1000 boş sigara kutusu, 7 sigara dolum makinesi, 5 kompresör makinesi, 6 kredi kartı, 1 pos cihazı, 2 cep telefonu ve 2 sim kart ele geçirildi.

        81 şüpheli hakkında işlem yapılan operasyonlarda, gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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