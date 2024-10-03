Diyarbakır'da eylül ayında yapılan operasyonlarda silah ve malzeme ele geçirildi

Operasyonlarda, uzun namlulu tüfek, 5 tabanca, 2 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 9 şarjör, 699 fişek, 2 uzun namlulu silah gövdesi, 2 bin 496 litre motorin, 26 bin 33 paket sigara, 1 ton 155 kg yaprak/kıyılmış tütün, 80 cep telefonu, 3 milyon 804 bin 400 makaron, 700 puro, 1000 boş sigara kutusu, 7 sigara dolum makinesi, 5 kompresör makinesi, 6 kredi kartı, 1 pos cihazı, 2 cep telefonu ve 2 sim kart ele geçirildi.

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