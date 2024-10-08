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        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünden hastalara meyve ikramı

        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından hastalara meyve ikramı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 16:43 Güncelleme: 08.10.2024 - 16:48
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        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünden hastalara meyve ikramı
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        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından hastalara meyve ikramı yapıldı.

        Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde tedavi gören hasta ve yakınlarına meyve ikram edildiği belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, bu tür projelerin yalnızca yardım faaliyeti olmadığını, aynı zamanda iyiliğin, şefkatin ve toplumsal sorumluluk bilincinin yeniden hatırlanmasına vesile olduğunu ifade etti.

        Demir, şunları kaydetti:

        "Vakıf geleneği köklü bir mirastır. Her bir yardım eli, toplumun gönül bağlarını kuvvetlendiren bir sevgi zinciridir. Yardımın büyüğü küçüğü yoktur. Önemli olan, gönülden kopup gelmesidir. Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu etkinlikle sadece hasta ve hasta yakınlarının moral ve motivasyonunu artırmayı amaçlamakla kalmadı, aynı zamanda Osmanlı'nın hayırseverlik ve yardımlaşma kültürünü modern dünyada da yaşatarak bir gelenek sürdürücüsü olma misyonunu üstlendi."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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