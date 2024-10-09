Narin Güran'a ait kemik ve doku örnekleri incelemenin ardından çocuğun mezarına konuldu
Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'a ait kemik ve kıkırdak doku örnekleri incelemenin ardından mezarına konuldu.
Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'a ait kemik ve kıkırdak doku örnekleri incelemenin ardından mezarına konuldu.
Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
Aralarında anne Yüksel, ağabey Enes Güran'ın da bulunduğu 12 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında Narin'in bedeninden otopsi sırasında alınan kemik ve kıkırdak doku örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumundaki incelemenin ardından Diyarbakır'a gönderildi.
Diyarbakır Adli Tıp Kurumu tarafından ağabey Baran Güran'a teslim edilen kemik ve kıkırdak doku örnekleri Narin'in Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabrine konuldu.
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