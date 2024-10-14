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        "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali"nin ikinci gününde Ferhat Göçer sahne aldı

        Diyarbakır Kültür Yolu Festivalinin ikinci gününde Ferhat Göçer sevenleriyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 22:04 Güncelleme: 14.10.2024 - 22:04
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        "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali"nin ikinci gününde Ferhat Göçer sahne aldı
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        Diyarbakır Kültür Yolu Festivalinin ikinci gününde Ferhat Göçer sevenleriyle buluştu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 14'üncü durağı olan Diyarbakır Kültür Yolu Festivali etkinliklerle devam ediyor.

        Festivalin ikinci gününde Nevruz Parkı'na kurulan sahnede konser veren sanatçı Ferhat Göçer, Diyarbakırlılara unutulmaz bir gece yaşattı.

        Sevilen şarkılarını seslendiren Göçer, söylediği türkülerle de alanı dolduran dinleyicileri coşturdu.

        Festival alanını dolduran binlerce kişi türküleri ünlü sanatçıyla birlikte söyledi.

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