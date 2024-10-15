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        "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" etkinliklerle sürüyor

        "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 14:26 Güncelleme: 15.10.2024 - 14:26
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        "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" etkinliklerle sürüyor
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        "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festival kapsamında merkez Sur ilçesinde Kurşunlu Meydanı'nda müzisyen Umut Mürare ve Eşref Ziya'nın seslendirdiği eserler dinleyicilerle buluştu.

        Surp Giragos Kilisesi'nde kurulan "Dengbej Divanı" etkinliği, ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı.

        Prof. Dr. Aziz Sancar Bebek ve Çocuk Kütüphanesi, Sivas Devlet Tiyatrosu'nun "Gizli Bahçenin Bezelyesi" adlı oyuna ev sahipliği yaptı, Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde de Van Devlet Tiyatrosu'nun "İtaat İlamı" adlı oyunu sahnelendi.

        Orhan Asena Oda Tiyatrosu'nda Van Devlet Tiyatrosu'nun "Şifreli Köpek", Kayapınar Sahnesi'nde ise Ankara Devlet Tiyatrosu'nun "Kadınlar Filler ve Saireler" adlı oyunları sanatseverlerle buluştu. Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi de festival kapsamında İzmir Devlet Tiyatrosu'nun "Radyo-yu Hümayun" temsiline ev sahipliği yaptı.

        Kurşunlu Meydanı'nda Işıl Açıkkar moderatörlüğünde Mustafa Akgül ile söyleşi gerçekleştirildi.

        Festival boyunca Yenikapı Hançepek Meydanı'na kurulan Çocuk Köyü'nde, çocuklara yönelik etkinlikler ve atölyeler gerçekleştiriliyor, çeşitli oyunlar sahneleniyor.

        Çocukların ekranlardan tanıdığı çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanları, müzik, drama, dans, bale ve resim gibi sanat eğitimlerinin yapıldığı aktivite çadırları, minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

        Festivalde, bilim atölyelerinde yeni bilgiler edinen çocuklar, "Kaptan Pengu ve Arkadaşları" ile "İpli Kukla" dans gösterisini izledi.

        Prof. Dr. Aziz Sancar Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nde düzenlenen "Okuma Kültürü Mekanları" etkinliğinde, çocuk kitapları illüstratörü Betül Geçeci, minik okurlarla buluştu. Etkinliğin ardından çocuklara "Okuma Kültürü Mekanları" adlı kitap seti hediye edildi.

        Ayrıca festival programı kapsamında sanatçı Ebru Yaşar, Nevruz Parkı'nda düzenlenen konserde, sevenleriyle bir araya geldi.

        Yaşar, konserde sevilen parçalarını seslendirdi, şarkılara eşlik eden izleyiciler, halaylar çekti.

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