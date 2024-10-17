Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğüne 50 araç tahsis edildi

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 50 araç törenle hizmete alındı.

Vali Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, araçların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Diyarbakır'da güven ve huzur ortamının sağlanmasında emniyet teşkilatının büyük pay sahibi olduğunu belirten Zorluoğlu, geçmişte yaşanan sıkıntılı zamanların geride kaldığını, artık kalkınmaya ve gelişime dönük çalışmaların yapıldığını söyledi.

"Diyarbakır artık o geçmişteki sıkıntılı zamanlarını, terör örgütlerinin şehre düşen gölgelerini çok şükür geride bıraktı. Artık Diyarbakır'da çok farklı şeyler konuşuluyor. Bugün Diyarbakır'da tarımsal üretimi nasıl artırabileceğimizi, sanayi altyapılarını nasıl geliştirebileceğimizi, tarıma dayalı sanayiyi nasıl güçlendirebileceğimizi, istihdamı nasıl artırabileceğimizi konuşuyoruz." ifadelerini kullanan Zorluoğlu, bunların huzur ortamında inşa edilebileceğini dile getirdi.

Huzur ortamına toplumun tüm dinamiklerinin sahip çıkması gerektiğini ifade eden Vali Zorluoğlu, şöyle konuştu: "Bu şehrin sokaklarını tekrar eski günlerde olduğu gibi karıştırmak isteyenler de var. Geçtiğimiz günlerde bunun küçük bir provasını yaşadık. Ama emniyet teşkilatımızın aldığı tedbirler ve vatandaşımızın çok büyük bir çoğunluğunun bu tür girişimlere artık sıcak bakmaması sonucunda çok şükür Diyarbakır hiçbir sorun yaşamadan hafta sonunu huzur ve güven içerisinde geçirdi. Yasaklamamıza rağmen bu etkinliği yapmak üzere gayret gösteren, çağrılarda bulunan malum parti temsilcilerinin bu çabalarına uymayarak, riayet etmeyerek, Valiliğimizin aldığı kararı harfiyen benimseyen vatandaşlarımıza ve huzuruna, şehrine, hukukuna sahip çıkan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Diyarbakır'ımızın huzurunu bozmak isteyenlerle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bu konuda hiç kimsenin bir şüphesi olmasın. Zaten malum, cumartesi ve pazar günkü aktivitenin akabinde orada terör örgütü, terörist başı lehine sloganlar atan, yasa dışı faaliyetlerde bulunan herkesle ilgili tespitlerimizi yaptık. Bunlarla ilgili adli işlemlerimiz devam ediyor. İsteğimiz Diyarbakır'ın artık üretimle, istihdamla, huzurla, güvenle anılan bir şehir haline gelmesidir. Bunun için el birliğiyle güvenlik bürokrasimiz, kamu idarecilerimiz, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarımızla el ele, gönül gönülle çalışmaya devam edeceğiz."

İçişleri Bakanlığınca tahsis edilen 50 aracın yanı sıra 41 aracın da yenilendiğini bildiren Zorluoğlu, emniyetin güçlü bir teşkilat olduğunu vurguladı. Vali Zorluoğlu, "Diyarbakır'ımıza bu imkanı sağlayan değerli İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya teşekkür etmek istiyorum. Emniyet teşkilatımızın araç gereç, personel ve benzer ihtiyaçlarının bundan sonra da en iyi şekilde karşılanması için hep beraber gayret göstereceğiz. Şehrimizin huzuruna, güvenliğine inşallah hep beraber katkı yapacağız." diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da 50 aracın trafik ve asayiş hizmetinde kullanılacağını anlattı. Güçlendirilen araç filosuyla huzur ve güven şehri olan Diyarbakır'da güvenlik hizmetlerinin daha aktif ve verimli olmasını hedeflediklerini kaydeden Kaya, "Diyarbakır emniyeti suç ve suçlulara karşı verdiği mücadelede yukarı doğru yakalamış olduğu ivmeyi, 2024 yılında da devam ettirmiş, geçen yıla oranla tüm asayiş suçlarında yüzde 15, mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 42'lere kadar bir düşüş gerçekleştirmiştir." dedi.