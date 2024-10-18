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        Diyarbakır'da depremde biri yıkılan 2 bloklu sitede "yapı farklılığı" ortaya çıktı

        AZİZ ASLAN - Diyarbakır'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 77 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı Serin-2 Apartmanı'na ilişkin hazırlanan ek bilirkişi raporu dava dosyasına eklendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 11:31 Güncelleme: 18.10.2024 - 11:31
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        Diyarbakır'da depremde biri yıkılan 2 bloklu sitede "yapı farklılığı" ortaya çıktı
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        AZİZ ASLAN - Diyarbakır'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 77 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı Serin-2 Apartmanı'na ilişkin hazırlanan ek bilirkişi raporu dava dosyasına eklendi.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının, depremde yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında daha önce Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümünce oluşturulan bilirkişi heyetinin hazırladığı raporun yanı sıra savcılığın kapsamlı bir rapor talebi üzerine İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünce de yeni bir rapor hazırlandı.

        Hazırlanan raporların ardından savcılık, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümünden Serin-2 Apartmanı'nın depremde yıkılmasına ilişkin ek bilirkişi raporu hazırlanmasını istedi.

        Savcılığın talebi üzerine 3 kişiden oluşan bilirkişi heyetinin hazırladığı 13 sayfalık ek rapor dava dosyasına eklendi.

        Raporda şu ifadelere yer verildi:

        "Serin-1 Apartmanı'na ait projelerinin incelenmesi, mevcut proje alanında yerinde gözlem yapılması ve kazı çalışmaları ile temel yapısının ortaya çıkarılması sağlanmıştır. Bina tanımlamaları Serin-1 ve Serin-2 veya Serin-A Blok ve Serin-B Blok olarak aynı özelliklere sahip yapı tanımlaması olarak yapılıyor olmasına rağmen 2 farklı projeye sahip olduğu görülmektedir. Yürütülen tüm gayretler doğrultusunda, Serin-1 ve Serin-2 apartmanları arasında ciddi yapı farklılıkları olduğu ile ilgili veriler elde edilmiştir. Serin-1 Apartmanı'nın muhtemelen bu 'yapı farklılıkları' nedeniyle yıkılmadığı görüşünü taşımaktayız. Binaların vaziyet planı ile bina boyutlarında, Serin-1 Apartmanı'nda projelendirilen kolon betonarme perde duvar faktörü ile her 2 bina için projelendirilen kolon kesiti, ebatları ve sayısı faktörü yönüyle farklılıklar tespit edilmiştir. Yürütülen kazı çalışmaları sonucu Serin-2 Apartmanı'na ait bina temelinin projede belirtilen derinlikten daha aşağıya inşa edildiği tespit edilmiştir. Adeta 3 bodrumlu bir yapı söz konusudur. Bodrum yapısının halen ayakta olduğu görülmüştür."

        Yapılan kazı noktalarında bina temelinde su alma kaynaklı farklı oturma ve değişimlerin olduğuna dair bulgulara rastlanmadığı aktarılan raporda, altyapı kazı çalışmaları sonucu ulaşılabilen noktalarda bina bodrumunu su basmasıyla ilgili ve altgeçit yapısından kaynaklı olumsuz bir veriye rastlanmadığı bildirildi.

        Raporda, "Bu nedenle, binanın toptan göçme şeklinde yıkılması üzerinde zemin özelliklerinin ve bodruma su basmasının etkin bir rolü olmadığı görüşüne varılmıştır. Ayrıca, altgeçit projesi incelendiğinde altgeçidin 'iksa kazıklı' inşa edildiği ve Serin-2 Apartmanı'ndan 17 metre uzakta yer aldığı görülmektedir. Bu nedenle binanın altgeçit inşaatından etkilenmediği kanaatine varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        Davanın iddianamesinde, tutuksuz sanıklardan binanın müteahhidi Hüseyin B, binanın statik proje müellifi Cihan U, statik betonarme projeye onay veren Nasir Ç. ve bina fenni mesulü Ekrem B. hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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