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        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor

        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 13:12 Güncelleme: 18.10.2024 - 13:37
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        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor
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        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor.

        Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, sendika üyeleri ve bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasının yanında kurdukları çadırda eylemlerini sürdürüyor.

        Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir de işçilere destek ziyaretinde bulundu.

        Tekdemir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, emek, ekmek ve iş güvencesi için toplandıklarını söyledi.

        İşten çıkarılan işçilere destek vermeye devam edeceklerini belirten Tekdemir, şunları kaydetti:

        "610 işçinin işine son verildi. Şimdi de performans değerlendirmesi adı altında sözleşmeli personelin, mesleğinde yetersiz gösterilip yıl sonu itibarıyla sözleşmelerini yenilememek suretiyle işlerine son verilecek. Sadece zalim, gaddar, hukuksuz bir tavır var. Ama bu gaddarlık, haksızlık karşısında büyük bir suskunluk var. Başta belediyenin bağlı olduğu DEM Parti olmak üzere, emek ve insan hakları denince mangalda kül bırakmayan sendika ve bileşenleri ortada hiç yok. İsimlerinde, tabelalarında 'halk', 'işçi', 'emek' olan bir yığın parti, sivil toplum kuruluşu ortada yok. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Bu sese ses, mücadeleye omuz vermeye devam edeceğiz. Biz bunun için varız, kardeşlerimizin haklı davalarının yanındayız. Emekçi kıyımına geçit vermeyeceğiz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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