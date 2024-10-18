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        Diyarbakır'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 3. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 13:23 Güncelleme: 18.10.2024 - 13:33
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        Diyarbakır'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 3. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında (YİKOB) düzenlenen toplantıya Vali Murat Zorluoğlu başkanlık etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorluoğlu, toplam 760 projede 191 milyar lirayı aşan bir yatırım bütçesi olduğunu ve bu bütçenin yüzde 55'ine yakın bir kısmının harcandığını belirtti.

        İl genelinde devam eden projelerin durumunun, yatırım bütçelerinin ve harcama oranlarının masaya yatırıldığını kaydeden Zorluoğlu, 2024 yılı için ayrılan ödeneğin 24 milyar 971 milyon lira civarında olduğunu, şu ana kadar yapılan toplam harcamanın 13 milyar 384 milyon lira olduğunu anlattı.

        Zorluoğlu, bu rakamın ayrılan ödeneğin yaklaşık yüzde 55'ine tekabül ettiğini, temmuz ayında bu oranın yüzde 30 civarındayken, şu an yüzde 50'lerin üzerine çıktığını aktardı.

        Diyarbakır'ın Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olduğuna dikkat çeken Zorluoğlu, bu kapsamda devlet yatırım programında yer alan birçok önemli projenin devam ettiğini belirtti.

        Özellikle DSİ'nin barajlarla ilgili projelerinin şehrin geleceği açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Zorluoğlu, Dicle Üniversitesi, belediyeler ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yatırımları ile YİKOB üzerinden yapılan yatırımların da büyük önem taşıdığını ifade etti.

        Görevlerinin bir yandan yatırım programına dahil edilen projelerin süresi içinde doğru bir şekilde uygulanmasını ve hayata geçirilmesini sağlamak, diğer yandan da Diyarbakır'ın geleceği açısından önemli olan eksik projeleri tespit ederek bunları yatırım programına dahil etmek olduğunu dile getiren Zorluoğlu, "Bu doğrultuda, şehrin geleceğine yönelik hizmetleri devlet yatırım programına aldırmak için çaba sarf ediyoruz. İnşallah el birliğiyle Diyarbakır'a en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Toplantıda, kurumların yürüttüğü projeler ile ilgili sunum yapıldı.​​​​​​​

        Toplantıya, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Emrah Gördük, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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