Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami önünde toplanan grup İsrail aleyhine slogan attı, sık sık tekbir getirdi.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yahya Oğraş, yaptığı açıklamada, İsrail'in hastaneleri, okulları ve sivil yerleşim yerlerini hedef alarak binlerce insanı katlettiğini söyledi.

Bu soykırıma bazı ülkelerin de sessiz kaldığını ve destek verdiğini ifade eden Oğraş, İsrail'in saldırılarını Gazze dışına da taşıdığını ve Lübnan'ı da hedef aldığını belirtti.