Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Diyarbakır'da AK Parti Sur İlçe Kongresi'nde konuştu:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Gazze'de dalga dalga yükselen bir ateş var ve o ateşin dumanı hepimizi boğuyor. Bu ateşi yarın bizim topraklarımıza sıçratmak isteyenlerin olduğunu da iyi bilmemiz gerekiyor. Bir olmazsak, kardeşçe kenetlenmezsek bu ateş bizi yakar." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Bakan Işıkhan, merkez Yenişehir ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen AK Parti Sur 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

AK Parti'nin, gönül birliği için bir araya gelmiş memleket sevdalılarının kurduğu bir parti olduğunu belirten Işıkhan, davalarının memleket, birlik ve beraberlik olduğunu ifade etti. AK Parti'nin zamana yenilmeyen bir parti olduğunu dile getiren Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her kongre sürecimizde hamdolsun daha da yenilenerek ve daha da güçlenerek sahalara çıkıyoruz. Çünkü AK Parti, gücünü inandığı değerlerden ve milletinden alan bir partidir. Bu motivasyonla, alın teri ve emekle 'hep daha ileri' diyerek, ülkemizi son 22 yılda bugünlere hep birlikte taşıdık. Sosyal güvenlikten eğitim politikalarına, ulaştırmadan savunma sanayine kadar ülkemizin ve milletimizin geleceğini ilgilendiren her konuda adeta destan yazdık. Çözülemez denilen ne varsa tek tek çözdük, yapılamaz denilen ne varsa bir bir yerine getirdik. İnşallah bundan sonra da milletimizin desteğiyle bizi Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak bütün hedeflerimizi adım adım gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

AK Parti'nin, kuruluşundan bu yana mazlum ve mağdur coğrafyalardaki milletlerin de umudu olduğuna işaret eden Işıkhan, Türkiye'nin, Orta Doğu'dan Balkanlar'a, Orta Asya'dan Afrika'ya kadar umudun adı olduğunu vurguladı. - "Birlik, beraberlik şuurumuzu pekiştirecek yeni gönül köprüleri kurduk" Işıkhan, şunları kaydetti: "Türkiye'nin güçlenmesi demek, daha adil bir dünya umudunun yeniden yeşermesi demektir. Hem yerel hizmetlerde hem de genel hizmetlerde devlet ve millet birliğini daha da kuvvetlendirecek her türlü çabayı da birlikte göstermeliyiz. Mahalle temsilcilerimizden ana kademe yönetimlerimize kadar teşkilatımızın tüm birimlerinin görev bilinciyle, canla başla, gece gündüz demeden gösterdiği gayret bizlere ilham oluyor. Geçtiğimiz ay, teşkilat başkanlığımız tarafından 81 ilde düzenlenen 'Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları' adıyla 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızla bir araya geldiğimiz kardeşlik buluşmalarımız, bu kararlılığımızı bir kez daha vurgulama vesilesi olmuştur. Bu buluşmalar vesilesiyle bir taraftan işçisinden işverenine, gencinden yaşlısına, emeklisinden çiftçisine tüm vatandaşlarımızın sorunlarına hep birlikte çözüm ararken bir taraftan da birlik, beraberlik şuurumuzu pekiştirecek yeni gönül köprüleri kurduk. Bu köprülerle Diyarbakır'ın çalışma hayatını, ekonomisini, sosyal hayatını daha da geliştirmeye devam edeceğiz."

- "Diyarbakır huzurun merkezi haline geldi" "Diyarbakır, AK Parti hizmet anlayışı sayesinde artık terörün değil huzurun merkezi haline geldi. Sizlerden ricam, Diyarbakır'ın teröre ve teröriste teslim edilmeyecek kadar kıymetli olduğuna inanan ak kadrolar olarak bölgedeki tüm kardeşlerimize yorulmadan bunu anlatmaya devam etmenizdir. Terörle ve teröre destek veren oluşumlara karşı, siz sahada, biz kurumlarımızda mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullanan Işıkhan, bu şehrin terörle, kaosla anıldığı günlere geri dönmesine asla izin vermeyeceklerini belirtti.

Türkiye'nin güneyinde dünya tarihinin en büyük katliamlarından birinin yaşandığına dikkati çeken Işıkhan, insanlık onuruna aykırı bu saldırıların, sadece o toprakları değil tüm İslam coğrafyasını, hatta insanlığı yaraladığını belirtti. - "Bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız" Bakan Işıkhan, şunları söyledi: "Gazze'de dalga dalga yükselen bir ateş var ve o ateşin dumanı hepimizi boğuyor. Bu ateşi yarın bizim topraklarımıza sıçratmak isteyenlerin olduğunu da iyi bilmemiz gerekiyor. Bir olmazsak, kardeşçe kenetlenmezsek bu ateş bizi yakar. İsrail'in devlet terörüne karşı dünya siyasetinin nasıl suskun kaldığı hepimize ibret ve ders olmalı. Bu bile bize gösteriyor ki bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız. Bizim coğrafyamızda güçlü olmanın bedeli de ağırdır. Bunu zaten Sayın Cumhurbaşkanı'mızın verdiği mücadeleden biliyoruz. Ama bu topraklarda zayıf olmanın bedeli çok daha ağırdır. Bakın Filistin'e, Suriye'ye, Irak'a, Lübnan'a. Şu son yarım asırda neler yaşadılar? Oysa bu topraklar, son 1500 yıl boyunca adaletin, merhametin ve kardeşliğin beşiği olarak anılırdı. Bu kadim medeniyetin mirasçıları, Selahaddin Eyyubi'nin torunları olarak geleceğimizi, bölgenin geleceğini kardeşlikle, adaletle hep birlikle inşa edeceğiz."

- "Yakaladığımız huzur ortamını kimsenin siyasi heveslerine kurban etmeyeceğiz" AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu da Diyarbakır'ın tüm ilçelerinin değerli olduğunu, Sur ilçesinin ise Diyarbakır'ın kalbi ve kimliği olduğunu söyledi. "Halk adına siyaset yaptığını söyleyenler ile milleti sürekli istismar siyasetiyle oyalayanları unutmamak gerekir. Sur'u yıkanlarla yapanlar arasında, imha edenlerle ihya edenler arasında bir fark olmalı ve bu farkı her zaman anlatmalı. Birileri Sur'da hendekler açtı, gençleri orada ölüme sürükledi. Bunları unutmamak lazım. Birçok tarihi mekanı yok ettiler, bombalar döşediler, yok ettiler. Elhamdülillah yeni baştan ihya ettik." diyen Ensarioğlu, ilçeyi aslına uygun bir şekilde eskisinden daha güzel bir şekilde turizme, Diyarbakır'a kazandırdıklarını belirtti.

Geçen yıl kente 1 milyonu aşkın turist geldiğini ifade eden Ensarioğlu, daha önce binlerle ifade edilen turist sayısının artık milyon olarak belirtildiğini vurguladı. Ensarioğlu, "Hiçbir şey yapmadan sadece kaostan, kandan, kargaşadan beslenip siyaset yapma devrine de artık son vermemiz lazım. Ama sürekli sokakları karıştırarak, kaos yaratarak, olumsuzluklar üzerinden siyasi rant devşirmeye artık müsaade etmeyelim arkadaşlar, etmeyeceğiz. Hiç kusura bakmasınlar. O devir geride kaldı. İstedikleri kadar uğraşsınlar bu sokakları karıştırmalarına müsaade etmeyeceğiz. Yakaladığımız bu huzur ve güzellik ortamını kimsenin siyasi heveslerine de kurban etmeyeceğiz ve ettirmeyeceğiz."

AK Parti MKYK Üyesi Ali Karakaş da AK Parti'nin, gücünü kadim değerlerden alan bir parti olduğunu söyledi. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmenin önemine değinen Karakaş, şöyle dedi: "İslam coğrafyası büyük bir tehlikenin eşiğinde. Çok zor ve sıkıntılı günler bizleri bekliyor. Ateş topuna dönen bir coğrafyanın hemen kıyısında bulunuyoruz. Böylesine tehlikeli bir süreçten geçerken 85 milyonun tek vücut olması gerekiyor." AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak ise Sur 6. Olağan Kongresi'nin hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Parti teşkilatı olarak en büyük hedefimiz 2028 yılı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçtirmektir." dedi.